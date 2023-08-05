Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило порядок ведения реестра изготовителей пива - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/pivo-1888339654.html
Правительство одобрило порядок ведения реестра изготовителей пива
Правительство одобрило порядок ведения реестра изготовителей пива - РИА Новости, 05.08.2023
Правительство одобрило порядок ведения реестра изготовителей пива
Правительство России на заседании в четверг одобрило наделение Росалкогольрегулирования полномочиями в сфере ведения реестра производителей пива и пивных... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:59
2023-08-05T12:59
экономика
россия
владимир путин
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886240398_0:0:1114:627_1920x0_80_0_0_0f0b034bf4460dbb290cde3679dd56f0.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило наделение Росалкогольрегулирования полномочиями в сфере ведения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России, он предусматривает создание реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство организациям, которые в него не включены. Реестр, согласно этому закону, будет вести Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.
https://ria.ru/20230713/alkogol-1883901398.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886240398_145:0:1114:727_1920x0_80_0_0_ce2fb8006b0e064481a5211b68815750.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
Правительство одобрило порядок ведения реестра изготовителей пива

Реестр изготовителей пива, сидра, пуаре и медовухи будет вести Росалкогольрегулирование

© Sputnik / Керимкан Малаз | Перейти в медиабанкПавильон производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России под брендом "Good Food Russia"
Павильон производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России под брендом Good Food Russia - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Sputnik / Керимкан Малаз
Перейти в медиабанк
Павильон производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России под брендом "Good Food Russia". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило наделение Росалкогольрегулирования полномочиями в сфере ведения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России, он предусматривает создание реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство организациям, которые в него не включены.
Реестр, согласно этому закону, будет вести Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.
Цех розлива игристых вин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Проект о легализации онлайн-торговли алкоголем отозвали из правительства
13 июля, 10:10
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала