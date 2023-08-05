https://ria.ru/20230805/pivo-1888339654.html

Правительство одобрило порядок ведения реестра изготовителей пива

Правительство одобрило порядок ведения реестра изготовителей пива - РИА Новости, 05.08.2023

Правительство одобрило порядок ведения реестра изготовителей пива

Правительство России на заседании в четверг одобрило наделение Росалкогольрегулирования полномочиями в сфере ведения реестра производителей пива и пивных... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:59

2023-08-05T12:59

2023-08-05T12:59

экономика

россия

владимир путин

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило наделение Росалкогольрегулирования полномочиями в сфере ведения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России, он предусматривает создание реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство организациям, которые в него не включены. Реестр, согласно этому закону, будет вести Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

https://ria.ru/20230713/alkogol-1883901398.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)