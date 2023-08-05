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Пилотов ВСУ будут учить английскому перед тренировками на F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:15 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/piloty-1888298183.html
Пилотов ВСУ будут учить английскому перед тренировками на F-16, пишут СМИ
Пилотов ВСУ будут учить английскому перед тренировками на F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
Пилотов ВСУ будут учить английскому перед тренировками на F-16, пишут СМИ
Недостаточный уровень знания английского языка среди украинских пилотов оказался проблемой для их обучения на истребителях F-16 западными союзниками Киева, в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T00:15
2023-08-05T00:15
специальная военная операция на украине
украина
сша
нато
f-16
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Недостаточный уровень знания английского языка среди украинских пилотов оказался проблемой для их обучения на истребителях F-16 западными союзниками Киева, в результате чего языковые курсы начнутся раньше самой программы тренировок, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Всего 32 украинских пилота, которых достаточно для двух эскадрилий, были определены для потенциального участия в тренировочной программе, но владение английским языком остается камнем преткновения", - говорится в публикации. Как отмечается, из общего числа отобранных пилотов только восемь владеют иностранным языком на том уровне, который позволяет им начать обучение на американских истребителях сразу после того, как будет утвержден план обучения и получено формальное разрешение со стороны США. Еще 20 человек, которые "немного говорят на английском", могут начать языковые курсы в Великобритании в августе. "Это может быть то, что Владимир Зеленский имел в виду, когда объявил о начале обучения на F-16 в августе", - уточняет газета. Вместе с тем, время начала фактического обучения так и остается неизвестным и в администрации Белого дома ожидают официального предложения по обучению от европейских союзников США, "надеясь" получить его в ближайшие недели. Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Ожидается, что к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230725/zerno-1886226132.html
https://ria.ru/20230804/f-16-1888237148.html
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украина, сша, нато, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, НАТО, F-16, В мире
Пилотов ВСУ будут учить английскому перед тренировками на F-16, пишут СМИ

Politico: пилотов ВСУ придется учить английскому до того, как начать тренировки на F-16

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Недостаточный уровень знания английского языка среди украинских пилотов оказался проблемой для их обучения на истребителях F-16 западными союзниками Киева, в результате чего языковые курсы начнутся раньше самой программы тренировок, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
«
"Всего 32 украинских пилота, которых достаточно для двух эскадрилий, были определены для потенциального участия в тренировочной программе, но владение английским языком остается камнем преткновения", - говорится в публикации.
Как отмечается, из общего числа отобранных пилотов только восемь владеют иностранным языком на том уровне, который позволяет им начать обучение на американских истребителях сразу после того, как будет утвержден план обучения и получено формальное разрешение со стороны США.
Еще 20 человек, которые "немного говорят на английском", могут начать языковые курсы в Великобритании в августе. "Это может быть то, что Владимир Зеленский имел в виду, когда объявил о начале обучения на F-16 в августе", - уточняет газета.
Вместе с тем, время начала фактического обучения так и остается неизвестным и в администрации Белого дома ожидают официального предложения по обучению от европейских союзников США, "надеясь" получить его в ближайшие недели.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Ожидается, что к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАНАТОF-16В мире
 
 
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