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Певица Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье

Певица Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2023

Певица Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье

Легковушка врезалась в две машины в подмосковном Подольске, пострадали четыре человека, заявили журналистам в пресс-службе областного главка полиции, при этом... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-05T20:19

2023-08-05T20:19

2023-08-06T00:31

шоубиз

происшествия

лада дэнс

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Легковушка врезалась в две машины в подмосковном Подольске, пострадали четыре человека, заявили журналистам в пресс-службе областного главка полиции, при этом информированный источник сообщил РИА Новости, что среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс.По данным ведомства, инцидент произошел в субботу вечером на 52-м километре трассы М-2 "Крым" в сторону области.Водитель легкового автомобиля наехал на две ранее столкнувшиеся машины, которые стояли на проезжей части. "Четыре человека, получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - добавили в полиции.В свою очередь информированный источник уточнил РИА Новости, что в аварии пострадала певица Лада Дэнс.

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происшествия, лада дэнс, россия, московская область (подмосковье)