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Певица Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2023
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Шоубиз
 
20:19 05.08.2023 (обновлено: 00:31 06.08.2023)
https://ria.ru/20230805/pevitsa-1888389874.html
Певица Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье
Певица Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2023
Певица Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье
Легковушка врезалась в две машины в подмосковном Подольске, пострадали четыре человека, заявили журналистам в пресс-службе областного главка полиции, при этом... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-05T20:19
2023-08-06T00:31
шоубиз
происшествия
лада дэнс
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Легковушка врезалась в две машины в подмосковном Подольске, пострадали четыре человека, заявили журналистам в пресс-службе областного главка полиции, при этом информированный источник сообщил РИА Новости, что среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс.По данным ведомства, инцидент произошел в субботу вечером на 52-м километре трассы М-2 "Крым" в сторону области.Водитель легкового автомобиля наехал на две ранее столкнувшиеся машины, которые стояли на проезжей части. "Четыре человека, получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - добавили в полиции.В свою очередь информированный источник уточнил РИА Новости, что в аварии пострадала певица Лада Дэнс.
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происшествия, лада дэнс, россия, московская область (подмосковье)
Шоубиз, Происшествия, Лада Дэнс, Россия, Московская область (Подмосковье)
Певица Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье

Лада Дэнс пострадала в ДТП на трассе в Подмосковье

© РИА НовостиРоссийская певица Лада Дэнс
Российская певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости
Российская певица Лада Дэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Легковушка врезалась в две машины в подмосковном Подольске, пострадали четыре человека, заявили журналистам в пресс-службе областного главка полиции, при этом информированный источник сообщил РИА Новости, что среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс.
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу вечером на 52-м километре трассы М-2 "Крым" в сторону области.
Водитель легкового автомобиля наехал на две ранее столкнувшиеся машины, которые стояли на проезжей части. "Четыре человека, получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - добавили в полиции.
В свою очередь информированный источник уточнил РИА Новости, что в аварии пострадала певица Лада Дэнс.
 
ШоубизПроисшествияЛада ДэнсРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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