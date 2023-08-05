https://ria.ru/20230805/peregovory-1888398995.html

Бразилия заявила о необходимости участия России в переговорах по Украине

Бразилия заявила о необходимости участия России в переговорах по Украине - РИА Новости, 05.08.2023

Бразилия заявила о необходимости участия России в переговорах по Украине

Настоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить с участием России, заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим на встрече в... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T21:58

2023-08-05T21:58

2023-08-05T22:21

в мире

украина

россия

саудовская аравия

мария захарова

бразилия

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МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Настоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить с участием России, заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим на встрече в Саудовской Аравии, его слова приводит портал G1. "Любые настоящие переговоры должны включать все стороны (конфликта. — Прим. ред.). <...> Хотя Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны как-то вовлечь Москву в этот процесс", — сказал он.Накануне власти Саудовской Аравии анонсировали проведение консультаций на уровне советников по национальной безопасности. Предполагалось, что участники обсудят ситуацию на Украине в свете посреднических усилий и контактов со сторонами конфликта. Кроме того, они изучат возможные пути урегулирования кризиса.Ранее отмечалось, что на консультации в Джидде не пригласили представителей России. При этом свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, Индия, ЮАР, Польша и Швеция. Также накануне МИД Китая сообщил, что направит на мероприятие спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя.В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс. Тем не менее для обсуждения этого вопроса у делегатов есть "полное поле для творчества", подчеркнула она.

https://ria.ru/20230805/peregovory-1888371487.html

украина

россия

саудовская аравия

бразилия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, саудовская аравия, мария захарова, бразилия