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Бразилия заявила о необходимости участия России в переговорах по Украине - РИА Новости, 05.08.2023
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21:58 05.08.2023 (обновлено: 22:21 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/peregovory-1888398995.html
Бразилия заявила о необходимости участия России в переговорах по Украине
Бразилия заявила о необходимости участия России в переговорах по Украине - РИА Новости, 05.08.2023
Бразилия заявила о необходимости участия России в переговорах по Украине
Настоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить с участием России, заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим на встрече в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T21:58
2023-08-05T22:21
в мире
украина
россия
саудовская аравия
мария захарова
бразилия
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МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Настоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить с участием России, заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим на встрече в Саудовской Аравии, его слова приводит портал G1. &quot;Любые настоящие переговоры должны включать все стороны (конфликта. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Хотя Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны как-то вовлечь Москву в этот процесс&quot;, — сказал он.Накануне власти Саудовской Аравии анонсировали проведение консультаций на уровне советников по национальной безопасности. Предполагалось, что участники обсудят ситуацию на Украине в свете посреднических усилий и контактов со сторонами конфликта. Кроме того, они изучат возможные пути урегулирования кризиса.Ранее отмечалось, что на консультации в Джидде не пригласили представителей России. При этом свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, Индия, ЮАР, Польша и Швеция. Также накануне МИД Китая сообщил, что направит на мероприятие спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя.В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс. Тем не менее для обсуждения этого вопроса у делегатов есть "полное поле для творчества", подчеркнула она.
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в мире, украина, россия, саудовская аравия, мария захарова, бразилия
В мире, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Мария Захарова, Бразилия
Бразилия заявила о необходимости участия России в переговорах по Украине

G1: советник главы Бразилии заявил в Джидде о необходимости участия России в переговорах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Настоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить с участием России, заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим на встрече в Саудовской Аравии, его слова приводит портал G1.
«

"Любые настоящие переговоры должны включать все стороны (конфликта. — Прим. ред.). <...> Хотя Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны как-то вовлечь Москву в этот процесс", — сказал он.

Накануне власти Саудовской Аравии анонсировали проведение консультаций на уровне советников по национальной безопасности. Предполагалось, что участники обсудят ситуацию на Украине в свете посреднических усилий и контактов со сторонами конфликта. Кроме того, они изучат возможные пути урегулирования кризиса.
Ранее отмечалось, что на консультации в Джидде не пригласили представителей России. При этом свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, Индия, ЮАР, Польша и Швеция. Также накануне МИД Китая сообщил, что направит на мероприятие спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя.
В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс. Тем не менее для обсуждения этого вопроса у делегатов есть "полное поле для творчества", подчеркнула она.
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