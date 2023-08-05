Бразилия заявила о необходимости участия России в переговорах по Украине
G1: советник главы Бразилии заявил в Джидде о необходимости участия России в переговорах
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Настоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить с участием России, заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим на встрече в Саудовской Аравии, его слова приводит портал G1.
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"Любые настоящие переговоры должны включать все стороны (конфликта. — Прим. ред.). <...> Хотя Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны как-то вовлечь Москву в этот процесс", — сказал он.
Накануне власти Саудовской Аравии анонсировали проведение консультаций на уровне советников по национальной безопасности. Предполагалось, что участники обсудят ситуацию на Украине в свете посреднических усилий и контактов со сторонами конфликта. Кроме того, они изучат возможные пути урегулирования кризиса.
Ранее отмечалось, что на консультации в Джидде не пригласили представителей России. При этом свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, Индия, ЮАР, Польша и Швеция. Также накануне МИД Китая сообщил, что направит на мероприятие спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя.
В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс. Тем не менее для обсуждения этого вопроса у делегатов есть "полное поле для творчества", подчеркнула она.