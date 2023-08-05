https://ria.ru/20230805/peregovory-1888333785.html

Решения по Украине без участия России будут абсурдом, заявили в МИД

Решения по Украине без участия России будут абсурдом, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2023

Решения по Украине без участия России будут абсурдом, заявили в МИД

Закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:11

2023-08-05T12:11

2023-08-05T12:11

в мире

россия

украина

саудовская аравия

андрес мануэль лопес обрадор

мария захарова

дмитрий песков

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РБК, комментируя переговоры в Джидде по Украине. Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. Саудовская Аравия уведомила Россию о том, что проинформирует Москву об итогах запланированной встречи, заявил позже РИА Новости источник в МИД РФ. "Нужно разделять две вещи: урегулировать ситуацию на земле и закреплять ее на политическом уровне, как я сказала, на земле без участия России - это абсурд, нонсенс. Я думаю, это все понимают. Другое дело, что обсуждать ситуацию, а она спровоцирована была не Россией, а Западом - здесь полное поле для творчества", - сказала она.

https://ria.ru/20230804/dzhidda-1888222735.html

россия

украина

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, саудовская аравия, андрес мануэль лопес обрадор, мария захарова, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), евросоюз