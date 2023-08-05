Решения по Украине без участия России будут абсурдом, заявили в МИД
В МИД прокомментировали переговоры в Джидде по Украине: решения без России будут абсурдом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РБК, комментируя переговоры в Джидде по Украине.
Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. Саудовская Аравия уведомила Россию о том, что проинформирует Москву об итогах запланированной встречи, заявил позже РИА Новости источник в МИД РФ.
"Нужно разделять две вещи: урегулировать ситуацию на земле и закреплять ее на политическом уровне, как я сказала, на земле без участия России - это абсурд, нонсенс. Я думаю, это все понимают. Другое дело, что обсуждать ситуацию, а она спровоцирована была не Россией, а Западом - здесь полное поле для творчества", - сказала она.