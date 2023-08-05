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Решения по Украине без участия России будут абсурдом, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2023
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12:11 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/peregovory-1888333785.html
Решения по Украине без участия России будут абсурдом, заявили в МИД
Решения по Украине без участия России будут абсурдом, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2023
Решения по Украине без участия России будут абсурдом, заявили в МИД
Закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:11
2023-08-05T12:11
в мире
россия
украина
саудовская аравия
андрес мануэль лопес обрадор
мария захарова
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РБК, комментируя переговоры в Джидде по Украине. Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. Саудовская Аравия уведомила Россию о том, что проинформирует Москву об итогах запланированной встречи, заявил позже РИА Новости источник в МИД РФ. "Нужно разделять две вещи: урегулировать ситуацию на земле и закреплять ее на политическом уровне, как я сказала, на земле без участия России - это абсурд, нонсенс. Я думаю, это все понимают. Другое дело, что обсуждать ситуацию, а она спровоцирована была не Россией, а Западом - здесь полное поле для творчества", - сказала она.
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украина
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в мире, россия, украина, саудовская аравия, андрес мануэль лопес обрадор, мария захарова, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), евросоюз
В мире, Россия, Украина, Саудовская Аравия, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мария Захарова, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), Евросоюз
Решения по Украине без участия России будут абсурдом, заявили в МИД

В МИД прокомментировали переговоры в Джидде по Украине: решения без России будут абсурдом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РБК, комментируя переговоры в Джидде по Украине.
Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. Саудовская Аравия уведомила Россию о том, что проинформирует Москву об итогах запланированной встречи, заявил позже РИА Новости источник в МИД РФ.
"Нужно разделять две вещи: урегулировать ситуацию на земле и закреплять ее на политическом уровне, как я сказала, на земле без участия России - это абсурд, нонсенс. Я думаю, это все понимают. Другое дело, что обсуждать ситуацию, а она спровоцирована была не Россией, а Западом - здесь полное поле для творчества", - сказала она.
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Представитель КНР Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине в Джидде
4 августа, 16:02
 
В миреРоссияУкраинаСаудовская АравияАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМария ЗахароваДмитрий ПесковРБК (медиагруппа)Евросоюз
 
 
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