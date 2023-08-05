https://ria.ru/20230805/panteon-1888361972.html

Платный вход в римский Пантеон позволил собрать 865 тысяч евро за месяц

Платный вход в римский Пантеон позволил собрать 865 тысяч евро за месяц - РИА Новости, 05.08.2023

Платный вход в римский Пантеон позволил собрать 865 тысяч евро за месяц

Введение платного входа в римский Пантеон позволило выручить за билеты 865 тысяч евро по итогам июля, сообщило министерство культуры Италии. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T16:33

2023-08-05T16:33

2023-08-05T16:33

коммерческая недвижимость

рим

италия

эмилия-романья

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РИМ, 5 авг - РИА Новости. Введение платного входа в римский Пантеон позволило выручить за билеты 865 тысяч евро по итогам июля, сообщило министерство культуры Италии. Вход в одну из главных достопримечательностей Рима стал платным с 3 июля. Стоимость билета установлена в 5 евро, льготный тариф составляет 3 евро. "Цифры, относящиеся к первому месяцу платного входа в Пантеон, превзошли все ожидания", - заявил министр культуры Дженнаро Санджулиано. По его словам, за июль античный памятник посетили почти 230 тысяч человек, 50 тысяч из них воспользовались правом на бесплатный вход. Вырученные средства будут вложены в благоустройство сооружения и пойдут на покрытие расходов по восстановлению области Эмилия-Романья, пострадавшей от разрушительных наводнений. На эти цели собраны 181 тысяча евро. Ранее сообщалось, что 70% дохода от продажи билетов получит Минкультуры, остальные – римская епархия, в введении которой находится расположенная внутри базилика Святой Марии и мучеников. От оплаты будут освобождены верующие, принимающие участие в церковных службах, и ряд льготных категорий, включая жителей Рима. До 15 сентября к стоимости билета добавлен 1 евро на восстановление затопленных территорий.

https://ria.ru/20230716/kolizey-1884563338.html

https://ria.ru/20230729/monument-1887110245.html

рим

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коммерческая недвижимость, рим, италия, эмилия-романья