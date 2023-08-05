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"Вот и все". Во Франции указали на неприятные для Украины перемены
"Вот и все". Во Франции указали на неприятные для Украины перемены - РИА Новости, 05.08.2023
"Вот и все". Во Франции указали на неприятные для Украины перемены
Поддержка финансирования Украины и отправки ей вооружения гражданами США значительно упала, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T05:15
2023-08-05T05:15
2023-08-05T07:10
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Поддержка финансирования Украины и отправки ей вооружения гражданами США значительно упала, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter."Вот и все! Американское общественное мнение в шоке. CNN публикует опрос: 55 процентов американцев теперь против любой дополнительной помощи режиму Зеленского! Теперь большинство. США собираются избавиться от своей марионетки?" — прокомментировал политик.Согласно данным опроса американского канала, более половины респондентов считают, что конгресс США не должен больше санкционировать дополнительное спонсирование Киева. Кроме того, 51 процент опрошенных считает, что Штаты сделали уже достаточно для помощи Украине.Филиппо неоднократно высказывался против спонсирования Киева и обвинял политиков Запада в разжигании войны.
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в мире, сша, киев, украина, twitter
В мире, США, Киев, Украина, Twitter
"Вот и все". Во Франции указали на неприятные для Украины перемены
Французский политик Флориан Филиппо: в США значительно упала поддержка Украины