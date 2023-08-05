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В Грузии число жертв оползня возросло до 13, сообщили СМИ
В Грузии число жертв оползня возросло до 13, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
В Грузии число жертв оползня возросло до 13, сообщили СМИ
Спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших в результате стихийного бедствия в грузинском регионе Рача, число жертв достигло 13, поиски 23 пропавших... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:14
2023-08-05T15:14
2023-08-05T15:14
в мире
грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших в результате стихийного бедствия в грузинском регионе Рача, число жертв достигло 13, поиски 23 пропавших продолжаются, сообщает грузинский Первый канал. "Обнаружены тела еще двух человек, всего погибших уже 13. В зоне стихии продолжаются поиски еще 23 человек", - сообщает ТВ со ссылкой на МВД. Оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей "Сансет Шови" в селе Шови. В результате река с оползневыми массами смыла мосты, повредила дороги, накрыла прилегающие к отелю коттеджи. Эвакуацию более 200 граждан провели на пограничных вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военнослужащие. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.
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в мире, грузия, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Ираклий Гарибашвили
В Грузии число жертв оползня возросло до 13, сообщили СМИ
Грузинский Первый канал: число жертв оползня в регионе Рача достигло 13