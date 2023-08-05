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Температура Мирового океана установила новый рекорд
Температура Мирового океана установила новый рекорд - РИА Новости, 05.08.2023
Температура Мирового океана установила новый рекорд
Температура поверхности Мирового океана побила рекорд, достигнув в пятницу 20,96 градуса, сообщает Франс Пресс со ссылкой на данные программы Евросоюза по... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T01:03
2023-08-05T01:03
2023-08-05T05:40
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Температура поверхности Мирового океана побила рекорд, достигнув в пятницу 20,96 градуса, сообщает Франс Пресс со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus."Температура поверхности океанов выросла до 20,96 градуса по Цельсию в пятницу", — передает агентство.Представитель Copernicus уточнил, что предыдущий рекорд зафиксировали в марте 2016 года, когда температура поверхности океанов составила 20,95 градуса.Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому поспособствуют антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Последний из них повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.
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всемирная метеорологическая организация, оон, в мире
Всемирная метеорологическая организация, ООН, В мире
Температура Мирового океана установила новый рекорд
AFP: температура Мирового океана установила новый рекорд, достигнув 20,96 градусов