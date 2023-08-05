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Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:34 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/obstrely-1888299104.html
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.08.2023
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 227 различных боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T00:34
2023-08-05T00:34
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 227 различных боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 227 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка и Еленовка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 75 обстрелов.
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию Донбасса

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Воронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Воронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 227 различных боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Отмечается, что всего украинские войска выпустили 227 различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка и Еленовка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 75 обстрелов.
Херсон - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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