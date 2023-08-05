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Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.08.2023
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 227 различных боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T00:34
2023-08-05T00:34
2023-08-05T00:34
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 227 различных боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 227 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка и Еленовка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 75 обстрелов.
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию Донбасса