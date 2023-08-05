https://ria.ru/20230805/obstrel-1888393147.html

В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева

В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева - РИА Новости, 05.08.2023

В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны Киева погибли две женщины в Донецке и Горловке, еще девять человек ранены в... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T20:52

2023-08-05T20:52

2023-08-05T20:52

в мире

горловка

денис пушилин

донецк

ясиноватая

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны Киева погибли две женщины в Донецке и Горловке, еще девять человек ранены в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке. "Сегодня в результате вражеских обстрелов погибли две женщины (в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки). Ранены девять человек в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он добавил, что повреждено десять жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой, а также один объект гражданской инфраструктуры - в Петровском районе Донецка. Пушилин уточнил, что всего зафиксировано 48 обстрелов со стороны Украины, выпущено 175 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230805/gorlovka-1888320043.html

https://ria.ru/20230803/obstrel-1888077612.html

горловка

донецк

ясиноватая

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в мире, горловка, денис пушилин, донецк, ясиноватая