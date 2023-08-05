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В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева - РИА Новости, 05.08.2023
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20:52 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/obstrel-1888393147.html
В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева
В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева - РИА Новости, 05.08.2023
В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны Киева погибли две женщины в Донецке и Горловке, еще девять человек ранены в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:52
2023-08-05T20:52
в мире
горловка
денис пушилин
донецк
ясиноватая
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны Киева погибли две женщины в Донецке и Горловке, еще девять человек ранены в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке. "Сегодня в результате вражеских обстрелов погибли две женщины (в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки). Ранены девять человек в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он добавил, что повреждено десять жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой, а также один объект гражданской инфраструктуры - в Петровском районе Донецка. Пушилин уточнил, что всего зафиксировано 48 обстрелов со стороны Украины, выпущено 175 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230805/gorlovka-1888320043.html
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в мире, горловка, денис пушилин, донецк, ясиноватая
В мире, Горловка, Денис Пушилин, Донецк, Ясиноватая
В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева

В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева, еще девять ранены

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны Киева погибли две женщины в Донецке и Горловке, еще девять человек ранены в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке.
«
"Сегодня в результате вражеских обстрелов погибли две женщины (в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки). Ранены девять человек в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
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Он добавил, что повреждено десять жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой, а также один объект гражданской инфраструктуры - в Петровском районе Донецка.
Пушилин уточнил, что всего зафиксировано 48 обстрелов со стороны Украины, выпущено 175 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.
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В миреГорловкаДенис ПушилинДонецкЯсиноватая
 
 
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