https://ria.ru/20230805/obstrel-1888393147.html
В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева
В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева - РИА Новости, 05.08.2023
В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны Киева погибли две женщины в Донецке и Горловке, еще девять человек ранены в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:52
2023-08-05T20:52
2023-08-05T20:52
в мире
горловка
денис пушилин
донецк
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны Киева погибли две женщины в Донецке и Горловке, еще девять человек ранены в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке. "Сегодня в результате вражеских обстрелов погибли две женщины (в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки). Ранены девять человек в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он добавил, что повреждено десять жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой, а также один объект гражданской инфраструктуры - в Петровском районе Донецка. Пушилин уточнил, что всего зафиксировано 48 обстрелов со стороны Украины, выпущено 175 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230805/gorlovka-1888320043.html
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в мире, горловка, денис пушилин, донецк, ясиноватая
В мире, Горловка, Денис Пушилин, Донецк, Ясиноватая
В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева
В ДНР две женщины погибли из-за обстрелов со стороны Киева, еще девять ранены