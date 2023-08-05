Франция не рассматривает возможность вывезти президента Нигера из страны
Глава МИД Франции Катрин Колонна: Париж не планирует вывозить президента Нигера
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Франция не рассматривает вопрос попытаться вывезти из страны удерживаемого мятежниками президента Нигера Мохамеда Базума, заявила в субботу глава французского МИД Катрин Колонна.
Накануне посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане сообщила, что мятежники в Нигере оставили президента Мохамеда Базума без воды и отрезали телефонные коммуникации.
"Вопрос об отбытии президента Базума не стоит. Всеобщим ясным требованием - и все международное сообщество единогласно поддерживает это - является его освобождение и полное возвращение к конституционным полномочиям, то есть в качестве президента", - сказала она в эфире радиостанции Franceinfo, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Франция возможность взять на себя задачу по обеспечению безопасности Базума и вывезти его из страны.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".