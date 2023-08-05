Мятежники в Нигере удерживают шесть министров
Мятежники в Нигере удерживают шесть министров, в частности, главу минфина
© AP Photo / Sam MednickСторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мятежники, устроившие переворот в Нигере, удерживают шесть министров, в том числе министра финансов Ахмата Джидуда и министра планирования Рабиу Абду, сообщает партия свергнутого президента страны "Партия за демократию и социализм в республике Нигер", заявление которой опубликовал интернет-портал ActuNiger.
Ранее сообщалось, что мятежники задержали министра по вопросам нефти Махамана Сани Махамаду, министра горнодобывающей отрасли Усейни Хадизату, министра внутренних дел Хаму Амаду Сули и министра транспорта Умару Малама Альму. Кроме того, был задержан лидер партии президента страны "Партия за демократию и социализм в республике Нигер" Фурмакойе Гадо.
"С 26 июля 2023 года президент Республики Мохамед Базум и члены его семьи находятся в заложниках у президентской гвардии. Также незаконно удерживаются другие политические деятели, в том числе… министр финансов Ахмат Джидуд и министр планирования Рабиу Абду", - говорится в заявлении партии, опубликованном интернет-порталом ActuNiger.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".