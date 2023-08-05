https://ria.ru/20230805/niger-1888318613.html

Мятежники в Нигере удерживают шесть министров

Мятежники в Нигере удерживают шесть министров - РИА Новости, 05.08.2023

Мятежники в Нигере удерживают шесть министров

Мятежники, устроившие переворот в Нигере, удерживают шесть министров, в том числе министра финансов Ахмата Джидуда и министра планирования Рабиу Абду, сообщает... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T09:18

2023-08-05T09:18

2023-08-05T09:18

в мире

нигер

ниамей

мохамед базум

африканский союз

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мятежники, устроившие переворот в Нигере, удерживают шесть министров, в том числе министра финансов Ахмата Джидуда и министра планирования Рабиу Абду, сообщает партия свергнутого президента страны "Партия за демократию и социализм в республике Нигер", заявление которой опубликовал интернет-портал ActuNiger. Ранее сообщалось, что мятежники задержали министра по вопросам нефти Махамана Сани Махамаду, министра горнодобывающей отрасли Усейни Хадизату, министра внутренних дел Хаму Амаду Сули и министра транспорта Умару Малама Альму. Кроме того, был задержан лидер партии президента страны "Партия за демократию и социализм в республике Нигер" Фурмакойе Гадо. "С 26 июля 2023 года президент Республики Мохамед Базум и члены его семьи находятся в заложниках у президентской гвардии. Также незаконно удерживаются другие политические деятели, в том числе… министр финансов Ахмат Джидуд и министр планирования Рабиу Абду", - говорится в заявлении партии, опубликованном интернет-порталом ActuNiger. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230805/niger-1888300257.html

https://ria.ru/20230804/bazum-1888295115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз