Рейтинг@Mail.ru
Мятежники в Нигере удерживают шесть министров - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/niger-1888318613.html
Мятежники в Нигере удерживают шесть министров
Мятежники в Нигере удерживают шесть министров - РИА Новости, 05.08.2023
Мятежники в Нигере удерживают шесть министров
Мятежники, устроившие переворот в Нигере, удерживают шесть министров, в том числе министра финансов Ахмата Джидуда и министра планирования Рабиу Абду, сообщает... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:18
2023-08-05T09:18
в мире
нигер
ниамей
мохамед базум
африканский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139769_0:186:3150:1958_1920x0_80_0_0_6efd706cffc2be182283d0fbf9eb89b5.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мятежники, устроившие переворот в Нигере, удерживают шесть министров, в том числе министра финансов Ахмата Джидуда и министра планирования Рабиу Абду, сообщает партия свергнутого президента страны "Партия за демократию и социализм в республике Нигер", заявление которой опубликовал интернет-портал ActuNiger. Ранее сообщалось, что мятежники задержали министра по вопросам нефти Махамана Сани Махамаду, министра горнодобывающей отрасли Усейни Хадизату, министра внутренних дел Хаму Амаду Сули и министра транспорта Умару Малама Альму. Кроме того, был задержан лидер партии президента страны "Партия за демократию и социализм в республике Нигер" Фурмакойе Гадо. "С 26 июля 2023 года президент Республики Мохамед Базум и члены его семьи находятся в заложниках у президентской гвардии. Также незаконно удерживаются другие политические деятели, в том числе… министр финансов Ахмат Джидуд и министр планирования Рабиу Абду", - говорится в заявлении партии, опубликованном интернет-порталом ActuNiger. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230805/niger-1888300257.html
https://ria.ru/20230804/bazum-1888295115.html
нигер
ниамей
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139769_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d21f064fc8a21a886c94347c0fb839a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз
В мире, Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз
Мятежники в Нигере удерживают шесть министров

Мятежники в Нигере удерживают шесть министров, в частности, главу минфина

© AP Photo / Sam MednickСторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мятежники, устроившие переворот в Нигере, удерживают шесть министров, в том числе министра финансов Ахмата Джидуда и министра планирования Рабиу Абду, сообщает партия свергнутого президента страны "Партия за демократию и социализм в республике Нигер", заявление которой опубликовал интернет-портал ActuNiger.
Ранее сообщалось, что мятежники задержали министра по вопросам нефти Махамана Сани Махамаду, министра горнодобывающей отрасли Усейни Хадизату, министра внутренних дел Хаму Амаду Сули и министра транспорта Умару Малама Альму. Кроме того, был задержан лидер партии президента страны "Партия за демократию и социализм в республике Нигер" Фурмакойе Гадо.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
В Чаде заявили, что страна не будет отправлять войска в Нигер
Вчера, 01:00
"С 26 июля 2023 года президент Республики Мохамед Базум и члены его семьи находятся в заложниках у президентской гвардии. Также незаконно удерживаются другие политические деятели, в том числе… министр финансов Ахмат Джидуд и министр планирования Рабиу Абду", - говорится в заявлении партии, опубликованном интернет-порталом ActuNiger.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Сторонники мятежников в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Мятежники оставили президента Базума без воды, заявил посол Нигера в Париже
4 августа, 22:59
 
В миреНигерНиамейМохамед БазумАфриканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала