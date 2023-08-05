https://ria.ru/20230805/niger-1888301877.html

США приостанавливают финансирование нескольких программ помощи Нигеру

США приостанавливают финансирование нескольких программ помощи Нигеру - РИА Новости, 05.08.2023

США приостанавливают финансирование нескольких программ помощи Нигеру

США приостанавливают финансирование ряда программ зарубежной помощи, связанных с Нигером, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T02:12

2023-08-05T02:12

2023-08-05T02:26

сша

энтони блинкен

в мире

нигер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855552034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05817b3c5bc9e3527356e5cdce3bf7d3.jpg

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. США приостанавливают финансирование ряда программ зарубежной помощи, связанных с Нигером, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен."Правительство США приостанавливает некоторые программы зарубежной помощи, которые приносят выгоду правительству Нигера. Эта временная мера не влияет на все программы помощи США иностранным государствам, действующие применительно к Нигеру", - сказал Блинкен, чье заявление обнародовал госдепартамент.Глава американской дипломатии подчеркнул, что США продолжат оказывать жизненно важную гуманитарную и продовольственную помощи африканской стране, где власть захватили мятежники. Помимо этого, Вашингтон намерен продолжать поддерживать дипломатические контакты с властями Нигера, а также выполнять операции по обеспечению безопасности находящихся там американских граждан."Правительство США продолжит проводить пересмотр нашей иностранной помощи и сотрудничества по мере того, как будет развиваться ситуация на местах применительно к целям нашей политики и правовыми ограничениями", - добавил Блинкен.

https://ria.ru/20230804/niger-1888090872.html

сша

нигер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, энтони блинкен, в мире, нигер