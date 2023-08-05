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США приостанавливают финансирование нескольких программ помощи Нигеру - РИА Новости, 05.08.2023
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02:12 05.08.2023 (обновлено: 02:26 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/niger-1888301877.html
США приостанавливают финансирование нескольких программ помощи Нигеру
США приостанавливают финансирование нескольких программ помощи Нигеру - РИА Новости, 05.08.2023
США приостанавливают финансирование нескольких программ помощи Нигеру
США приостанавливают финансирование ряда программ зарубежной помощи, связанных с Нигером, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T02:12
2023-08-05T02:26
сша
энтони блинкен
в мире
нигер
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. США приостанавливают финансирование ряда программ зарубежной помощи, связанных с Нигером, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен."Правительство США приостанавливает некоторые программы зарубежной помощи, которые приносят выгоду правительству Нигера. Эта временная мера не влияет на все программы помощи США иностранным государствам, действующие применительно к Нигеру", - сказал Блинкен, чье заявление обнародовал госдепартамент.Глава американской дипломатии подчеркнул, что США продолжат оказывать жизненно важную гуманитарную и продовольственную помощи африканской стране, где власть захватили мятежники. Помимо этого, Вашингтон намерен продолжать поддерживать дипломатические контакты с властями Нигера, а также выполнять операции по обеспечению безопасности находящихся там американских граждан."Правительство США продолжит проводить пересмотр нашей иностранной помощи и сотрудничества по мере того, как будет развиваться ситуация на местах применительно к целям нашей политики и правовыми ограничениями", - добавил Блинкен.
https://ria.ru/20230804/niger-1888090872.html
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сша, энтони блинкен, в мире, нигер
США, Энтони Блинкен, В мире, Нигер
США приостанавливают финансирование нескольких программ помощи Нигеру

Блинкен: США приостанавливают финансирование нескольких зарубежных программ помощи Нигеру

© AP Photo / Olivier DoulieryГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Olivier Douliery
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. США приостанавливают финансирование ряда программ зарубежной помощи, связанных с Нигером, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Правительство США приостанавливает некоторые программы зарубежной помощи, которые приносят выгоду правительству Нигера. Эта временная мера не влияет на все программы помощи США иностранным государствам, действующие применительно к Нигеру", - сказал Блинкен, чье заявление обнародовал госдепартамент.
Глава американской дипломатии подчеркнул, что США продолжат оказывать жизненно важную гуманитарную и продовольственную помощи африканской стране, где власть захватили мятежники. Помимо этого, Вашингтон намерен продолжать поддерживать дипломатические контакты с властями Нигера, а также выполнять операции по обеспечению безопасности находящихся там американских граждан.
"Правительство США продолжит проводить пересмотр нашей иностранной помощи и сотрудничества по мере того, как будет развиваться ситуация на местах применительно к целям нашей политики и правовыми ограничениями", - добавил Блинкен.
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