https://ria.ru/20230805/niger-1888300257.html

В Чаде заявили, что страна не будет отправлять войска в Нигер

В Чаде заявили, что страна не будет отправлять войска в Нигер - РИА Новости, 05.08.2023

В Чаде заявили, что страна не будет отправлять войска в Нигер

Министр обороны Чада Дауд Яя Брахим заявил, что страна не собирается участвовать в каких-либо военных операциях на территории Нигера. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T01:00

2023-08-05T01:00

2023-08-05T01:00

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мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр обороны Чада Дауд Яя Брахим заявил, что страна не собирается участвовать в каких-либо военных операциях на территории Нигера. Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) сообщило о разработке плана для возможного военного вмешательства в Нигере. "Нет, Чад не будет осуществлять военного вмешательства в Нигере по ряду причин", - заявил Брахим, слова которого приводит издание tchadinfos. Одной из причин министр обороны назвал желание Чада найти решение путем диалога. По его словам, народ Нигера должен самостоятельно выбрать судьбу своей страны. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230804/niger-1888296186.html

https://ria.ru/20230804/miting-1888284282.html

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в мире, нигер, чад, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023