https://ria.ru/20230805/nagrada-1888349155.html

Начальник войск РХБЗ наградил экипажи "Солнцепеков"

Начальник войск РХБЗ наградил экипажи "Солнцепеков" - РИА Новости, 05.08.2023

Начальник войск РХБЗ наградил экипажи "Солнцепеков"

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов наградил экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" знаками отличия за... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:37

2023-08-05T14:37

2023-08-05T14:54

специальная военная операция на украине

россия

игорь кириллов

войска рхбз

безопасность

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов наградил экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" знаками отличия за мужество и героизм во время спецоперации, сообщили в сюжете "России 24". "Молодцы, выполняете свой долг качественно. Отмечаетесь командованием направления, на котором выполняете свою задачу. Желаю вам отдохнуть, вернуться в строй", — сказал он на церемонии награждения. Также бойцов представили к госнаградам — в ближайшее время указом президента Владимира Путина им вручат медали Суворова, "За отвагу" и ордена Мужества.Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров. Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.

https://ria.ru/20230805/nagrady-1888313320.html

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Дарья Буймова

россия, игорь кириллов, войска рхбз, безопасность