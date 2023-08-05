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Начальник войск РХБЗ наградил экипажи "Солнцепеков" - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 05.08.2023 (обновлено: 14:54 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/nagrada-1888349155.html
Начальник войск РХБЗ наградил экипажи "Солнцепеков"
Начальник войск РХБЗ наградил экипажи "Солнцепеков" - РИА Новости, 05.08.2023
Начальник войск РХБЗ наградил экипажи "Солнцепеков"
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов наградил экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" знаками отличия за... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:37
2023-08-05T14:54
специальная военная операция на украине
россия
игорь кириллов
войска рхбз
безопасность
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов наградил экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" знаками отличия за мужество и героизм во время спецоперации, сообщили в сюжете "России 24". "Молодцы, выполняете свой долг качественно. Отмечаетесь командованием направления, на котором выполняете свою задачу. Желаю вам отдохнуть, вернуться в строй", — сказал он на церемонии награждения. Также бойцов представили к госнаградам — в ближайшее время указом президента Владимира Путина им вручат медали Суворова, "За отвагу" и ордена Мужества.Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров. Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
https://ria.ru/20230805/nagrady-1888313320.html
https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html
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россия, игорь кириллов, войска рхбз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Безопасность
Начальник войск РХБЗ наградил экипажи "Солнцепеков"

Начальник войск РХБЗ Кириллов наградил экипажи "Солнцепеков", участвующих в спецоперации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов наградил экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" знаками отличия за мужество и героизм во время спецоперации, сообщили в сюжете "России 24".
"Молодцы, выполняете свой долг качественно. Отмечаетесь командованием направления, на котором выполняете свою задачу. Желаю вам отдохнуть, вернуться в строй", — сказал он на церемонии награждения.
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Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.
Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИгорь КирилловВойска РХБЗБезопасность
 
 
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