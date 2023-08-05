https://ria.ru/20230805/most-1888300766.html

В Крыму заявили, что взрывов в районе Крымского моста не было

В Крыму заявили, что взрывов в районе Крымского моста не было - РИА Новости, 05.08.2023

В Крыму заявили, что взрывов в районе Крымского моста не было

Атаки непосредственно Крымского моста не было, взрывов рядом с ним не происходило, заявил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T01:07

2023-08-05T01:07

2023-08-05T02:30

происшествия

республика крым

крымский мост

олег крючков

керчь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884646001_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_fee2da29267d51d66ee62bdedd5daa7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Атаки непосредственно Крымского моста не было, взрывов рядом с ним не происходило, заявил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто поздно вечером. После полуночи Крючков заявил, что не может подтвердить появившуюся в сети информацию о взрывах в районе Крымского моста. Позже он уточнил, что громкие звуки, которые слышали в районе Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели, на мосту объявлена угроза атаки, после ее снятия движение возобновится."Еще раз, атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня. Все крымские профильные службы и министерства в круглосуточной готовности", - сообщил Крючков.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Грузовые автомобили при поездках в Крым и обратно используют Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230805/bpla-1888298057.html

https://ria.ru/20230805/vzryvy-1888298423.html

республика крым

керчь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика крым, крымский мост, олег крючков, керчь, россия