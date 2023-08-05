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В Крыму заявили, что взрывов в районе Крымского моста не было - РИА Новости, 05.08.2023
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01:07 05.08.2023 (обновлено: 02:30 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/most-1888300766.html
В Крыму заявили, что взрывов в районе Крымского моста не было
В Крыму заявили, что взрывов в районе Крымского моста не было - РИА Новости, 05.08.2023
В Крыму заявили, что взрывов в районе Крымского моста не было
Атаки непосредственно Крымского моста не было, взрывов рядом с ним не происходило, заявил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T01:07
2023-08-05T02:30
происшествия
республика крым
крымский мост
олег крючков
керчь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Атаки непосредственно Крымского моста не было, взрывов рядом с ним не происходило, заявил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто поздно вечером. После полуночи Крючков заявил, что не может подтвердить появившуюся в сети информацию о взрывах в районе Крымского моста. Позже он уточнил, что громкие звуки, которые слышали в районе Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели, на мосту объявлена угроза атаки, после ее снятия движение возобновится."Еще раз, атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня. Все крымские профильные службы и министерства в круглосуточной готовности", - сообщил Крючков.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Грузовые автомобили при поездках в Крым и обратно используют Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230805/bpla-1888298057.html
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происшествия, республика крым, крымский мост, олег крючков, керчь, россия
Происшествия, Республика Крым, Крымский мост, Олег Крючков, Керчь, Россия
В Крыму заявили, что взрывов в районе Крымского моста не было

Советник главы Крыма Крючков: атаки на Крымский мост и взрывов поблизости не было

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Атаки непосредственно Крымского моста не было, взрывов рядом с ним не происходило, заявил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто поздно вечером. После полуночи Крючков заявил, что не может подтвердить появившуюся в сети информацию о взрывах в районе Крымского моста. Позже он уточнил, что громкие звуки, которые слышали в районе Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели, на мосту объявлена угроза атаки, после ее снятия движение возобновится.
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"Еще раз, атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня. Все крымские профильные службы и министерства в круглосуточной готовности", - сообщил Крючков.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Грузовые автомобили при поездках в Крым и обратно используют Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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ПроисшествияРеспублика КрымКрымский мостОлег КрючковКерчьРоссия
 
 
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