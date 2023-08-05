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На Крымском мосту временно перекрыли движение из-за угрозы атаки - РИА Новости, 05.08.2023
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00:36 05.08.2023 (обновлено: 01:14 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/most-1888299273.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение из-за угрозы атаки
На Крымском мосту временно перекрыли движение из-за угрозы атаки - РИА Новости, 05.08.2023
На Крымском мосту временно перекрыли движение из-за угрозы атаки
На Крымском мосту объявили угрозу атаки, но громкие звуки, прозвучавшие в Керчи, с этим не связаны, заявил cоветник главы Крыма Олег Крючков Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T00:36
2023-08-05T01:14
происшествия
республика крым
крымский мост
специальная военная операция на украине
керчь
россия
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. На Крымском мосту объявили угрозу атаки, но громкие звуки, прозвучавшие в Керчи, с этим не связаны, заявил cоветник главы Крыма Олег Крючков Telegram-канале."Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится", — написал Крючков.Он также подчеркнул, что атаки непосредственно на Крымский мост и взрывов в его районе не происходило, и напомнил, что сигнал "Тревога" там объявляют не первый раз — иногда два, три раза в день.Движение автотранспорта по этому инфраструктурному объекту временно перекрыли поздно вечером. В пятницу это происходило дважды: в 13.19 на 18 минут и в 14.29 — на четыре минуты.Ночью 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.Движение поездов по объекту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.
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происшествия, республика крым, крымский мост, керчь, россия, олег крючков
Происшествия, Республика Крым, Крымский мост, Специальная военная операция на Украине, Керчь, Россия, Олег Крючков
На Крымском мосту временно перекрыли движение из-за угрозы атаки

Советник главы Крыма: на Крымском мосту объявлена угроза атаки, движение продолжится позже

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. На Крымском мосту объявили угрозу атаки, но громкие звуки, прозвучавшие в Керчи, с этим не связаны, заявил cоветник главы Крыма Олег Крючков Telegram-канале.
«
"Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится", — написал Крючков.
Он также подчеркнул, что атаки непосредственно на Крымский мост и взрывов в его районе не происходило, и напомнил, что сигнал "Тревога" там объявляют не первый раз — иногда два, три раза в день.
Движение автотранспорта по этому инфраструктурному объекту временно перекрыли поздно вечером. В пятницу это происходило дважды: в 13.19 на 18 минут и в 14.29 — на четыре минуты.
Ночью 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.
Движение поездов по объекту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика КрымКрымский мостКерчьРоссияОлег Крючков
 
 
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