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Квест-лабиринт в Лужниках расскажет о коллекторном хозяйстве Москвы
Квест-лабиринт в Лужниках расскажет о коллекторном хозяйстве Москвы - РИА Новости, 08.08.2023
Квест-лабиринт в Лужниках расскажет о коллекторном хозяйстве Москвы
Квест-лабиринт в Лужниках расскажет посетителям Московского урбанистического форума (МУФ) о коллекторном хозяйстве столицы, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-05T17:14
2023-08-05T17:14
2023-08-08T16:29
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Квест-лабиринт в Лужниках расскажет посетителям Московского урбанистического форума (МУФ) о коллекторном хозяйстве столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Квест-лабиринт в "Лужниках" расскажет о коллекторном хозяйстве столицы. Узнайте, как устроены коммуникационные коллекторы и зачем они нужны, можно ли проложить коллектор под рекой и другие факты", - говорится в сообщении. Отмечается, что коллекторное хозяйство столицы – уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов – свыше 800 километров. "В бетонных тоннелях инженерным сетям не страшны никакие повреждения и погодные условия. За коллекторным хозяйством круглосуточного следят специалисты АО "Москоллектор", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, москоллектор
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Москоллектор
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Квест-лабиринт в Лужниках расскажет посетителям Московского урбанистического форума (МУФ) о коллекторном хозяйстве столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Квест-лабиринт в "Лужниках" расскажет о коллекторном хозяйстве столицы. Узнайте, как устроены коммуникационные коллекторы и зачем они нужны, можно ли проложить коллектор под рекой и другие факты", - говорится в сообщении.
Посетители МУФ выполнят перепланировку на макете реальной квартиры
Отмечается, что коллекторное хозяйство столицы – уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России
и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов – свыше 800 километров.
"В бетонных тоннелях инженерным сетям не страшны никакие повреждения и погодные условия. За коллекторным хозяйством круглосуточного следят специалисты АО "Москоллектор", - добавили в сообщении.