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Квест-лабиринт в Лужниках расскажет о коллекторном хозяйстве Москвы - РИА Новости, 08.08.2023
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17:14 05.08.2023 (обновлено: 16:29 08.08.2023)
https://ria.ru/20230805/moskva-1888882097.html
Квест-лабиринт в Лужниках расскажет о коллекторном хозяйстве Москвы
Квест-лабиринт в Лужниках расскажет о коллекторном хозяйстве Москвы - РИА Новости, 08.08.2023
Квест-лабиринт в Лужниках расскажет о коллекторном хозяйстве Москвы
Квест-лабиринт в Лужниках расскажет посетителям Московского урбанистического форума (МУФ) о коллекторном хозяйстве столицы, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-05T17:14
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Квест-лабиринт в Лужниках расскажет посетителям Московского урбанистического форума (МУФ) о коллекторном хозяйстве столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Квест-лабиринт в "Лужниках" расскажет о коллекторном хозяйстве столицы. Узнайте, как устроены коммуникационные коллекторы и зачем они нужны, можно ли проложить коллектор под рекой и другие факты", - говорится в сообщении. Отмечается, что коллекторное хозяйство столицы – уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов – свыше 800 километров. "В бетонных тоннелях инженерным сетям не страшны никакие повреждения и погодные условия. За коллекторным хозяйством круглосуточного следят специалисты АО "Москоллектор", - добавили в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, москоллектор
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Москоллектор

Квест-лабиринт в Лужниках расскажет о коллекторном хозяйстве Москвы

CC BY 4.0 / Официальный сайт Мэра Москвы/Е. Самарина/Cropped image / Квест-лабиринт в Лужниках
Квест-лабиринт в Лужниках - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
CC BY 4.0 / Официальный сайт Мэра Москвы/Е. Самарина/Cropped image /
Квест-лабиринт в Лужниках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Квест-лабиринт в Лужниках расскажет посетителям Московского урбанистического форума (МУФ) о коллекторном хозяйстве столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Квест-лабиринт в "Лужниках" расскажет о коллекторном хозяйстве столицы. Узнайте, как устроены коммуникационные коллекторы и зачем они нужны, можно ли проложить коллектор под рекой и другие факты", - говорится в сообщении.
Московский урбанистический форум - 2023 - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Посетители МУФ выполнят перепланировку на макете реальной квартиры
4 августа, 14:31
Отмечается, что коллекторное хозяйство столицы – уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов – свыше 800 километров.
"В бетонных тоннелях инженерным сетям не страшны никакие повреждения и погодные условия. За коллекторным хозяйством круглосуточного следят специалисты АО "Москоллектор", - добавили в сообщении.
 
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