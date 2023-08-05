https://ria.ru/20230805/moskva-1888882097.html

Квест-лабиринт в Лужниках расскажет о коллекторном хозяйстве Москвы

Квест-лабиринт в Лужниках расскажет о коллекторном хозяйстве Москвы - РИА Новости, 08.08.2023

Квест-лабиринт в Лужниках расскажет о коллекторном хозяйстве Москвы

Квест-лабиринт в Лужниках расскажет посетителям Московского урбанистического форума (МУФ) о коллекторном хозяйстве столицы, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-05T17:14

2023-08-05T17:14

2023-08-08T16:29

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москва

городское хозяйство москвы

москоллектор

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Квест-лабиринт в Лужниках расскажет посетителям Московского урбанистического форума (МУФ) о коллекторном хозяйстве столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Квест-лабиринт в "Лужниках" расскажет о коллекторном хозяйстве столицы. Узнайте, как устроены коммуникационные коллекторы и зачем они нужны, можно ли проложить коллектор под рекой и другие факты", - говорится в сообщении. Отмечается, что коллекторное хозяйство столицы – уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов – свыше 800 километров. "В бетонных тоннелях инженерным сетям не страшны никакие повреждения и погодные условия. За коллекторным хозяйством круглосуточного следят специалисты АО "Москоллектор", - добавили в сообщении.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, москоллектор