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В Киеве приостановили установку трезубца на "Родине-мать" из-за непогоды - РИА Новости, 05.08.2023
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22:00 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/monument-1888399482.html
В Киеве приостановили установку трезубца на "Родине-мать" из-за непогоды
В Киеве приостановили установку трезубца на "Родине-мать" из-за непогоды - РИА Новости, 05.08.2023
В Киеве приостановили установку трезубца на "Родине-мать" из-за непогоды
Монтаж украинского трезубца вместо герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве начался в субботу, однако из-за плохих погодных условий работы были... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T22:00
2023-08-05T22:00
в мире
украина
александр ткаченко (протоиерей)
киев
ссср
сергей лавров
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Монтаж украинского трезубца вместо герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве начался в субботу, однако из-за плохих погодных условий работы были перенесены на воскресенье, сообщает агентство "Укринформ". "Трезубец сегодня не поднимут на "Родину-мать". Отмечается, что работу значительно задержали из-за плохой погоды... Трезубец должны поднять завтра", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в его телеграм-канале. По данным директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрия Савчука, герб зафиксирован на высоте 24 метра. "Завтра подъем продолжится, если будут позволять погодные условия", - добавил Савчук, его слова приводит агентство УНИАН в своем телеграм-канале. В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230729/monument-1887110245.html
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в мире, украина, александр ткаченко (протоиерей), киев, ссср, сергей лавров
В мире, Украина, Александр Ткаченко (протоиерей), Киев, СССР, Сергей Лавров
В Киеве приостановили установку трезубца на "Родине-мать" из-за непогоды

В Киеве приостановили работы по установке трезубца на монумент "Родина-мать" из-за погоды

© AP Photo / Jae C. HongРабочие демонтируют герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, Украина
Рабочие демонтируют герб СССР с монумента Родина-мать в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Рабочие демонтируют герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Монтаж украинского трезубца вместо герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве начался в субботу, однако из-за плохих погодных условий работы были перенесены на воскресенье, сообщает агентство "Укринформ".
"Трезубец сегодня не поднимут на "Родину-мать". Отмечается, что работу значительно задержали из-за плохой погоды... Трезубец должны поднять завтра", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в его телеграм-канале.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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По данным директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрия Савчука, герб зафиксирован на высоте 24 метра.
"Завтра подъем продолжится, если будут позволять погодные условия", - добавил Савчук, его слова приводит агентство УНИАН в своем телеграм-канале.
В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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