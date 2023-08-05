В Киеве приостановили установку трезубца на "Родине-мать" из-за непогоды
В Киеве приостановили работы по установке трезубца на монумент "Родина-мать" из-за погоды
© AP Photo / Jae C. HongРабочие демонтируют герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, Украина
© AP Photo / Jae C. Hong
Рабочие демонтируют герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Монтаж украинского трезубца вместо герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве начался в субботу, однако из-за плохих погодных условий работы были перенесены на воскресенье, сообщает агентство "Укринформ".
"Трезубец сегодня не поднимут на "Родину-мать". Отмечается, что работу значительно задержали из-за плохой погоды... Трезубец должны поднять завтра", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в его телеграм-канале.
По данным директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрия Савчука, герб зафиксирован на высоте 24 метра.
"Завтра подъем продолжится, если будут позволять погодные условия", - добавил Савчук, его слова приводит агентство УНИАН в своем телеграм-канале.
В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.