https://ria.ru/20230805/monument-1888399482.html

В Киеве приостановили установку трезубца на "Родине-мать" из-за непогоды

В Киеве приостановили установку трезубца на "Родине-мать" из-за непогоды - РИА Новости, 05.08.2023

В Киеве приостановили установку трезубца на "Родине-мать" из-за непогоды

Монтаж украинского трезубца вместо герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве начался в субботу, однако из-за плохих погодных условий работы были... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T22:00

2023-08-05T22:00

2023-08-05T22:00

в мире

украина

александр ткаченко (протоиерей)

киев

ссср

сергей лавров

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Монтаж украинского трезубца вместо герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве начался в субботу, однако из-за плохих погодных условий работы были перенесены на воскресенье, сообщает агентство "Укринформ". "Трезубец сегодня не поднимут на "Родину-мать". Отмечается, что работу значительно задержали из-за плохой погоды... Трезубец должны поднять завтра", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в его телеграм-канале. По данным директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрия Савчука, герб зафиксирован на высоте 24 метра. "Завтра подъем продолжится, если будут позволять погодные условия", - добавил Савчук, его слова приводит агентство УНИАН в своем телеграм-канале. В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230729/monument-1887110245.html

https://ria.ru/20230723/pamyatnik-1885823956.html

украина

киев

ссср

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в мире, украина, александр ткаченко (протоиерей), киев, ссср, сергей лавров