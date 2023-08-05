https://ria.ru/20230805/migranty-1888358705.html

СМИ: более 20 тысяч человек незаконно въехали в Великобританию в 2022 году

СМИ: более 20 тысяч человек незаконно въехали в Великобританию в 2022 году - РИА Новости, 05.08.2023

СМИ: более 20 тысяч человек незаконно въехали в Великобританию в 2022 году

Около 21 тысячи нелегальных мигрантов тайно пробрались в Великобританию морскими, воздушными и наземными путями в 2022 году, сообщает газета Times со ссылкой на РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T15:59

2023-08-05T15:59

2023-08-05T15:59

в мире

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риши сунак

ла-манш

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 21 тысячи нелегальных мигрантов тайно пробрались в Великобританию морскими, воздушными и наземными путями в 2022 году, сообщает газета Times со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел страны. По официальным данным, в прошлом году правоохранительные органы задержали почти 55 тысяч нелегальных мигрантов в течение 72 часов после их прибытия. Они пробирались в страну без документов на небольших лодках, через аэропорты и морские порты. По информации источника издания в министерстве внутренних дел, о еще более 20 тысячах нелегалов власти узнали спустя некоторое время, когда те подали заявку на предоставление убежища. "Около 21 тысячи человек въехали в страну незамеченными и в дальнейшем подали заявления на получение убежища", - пишет издание. Как заявил газете источник в министерстве, такая тенденция может поставить под сомнение эффективность принимаемых правительством мер по борьбе с нелегальной миграцией. В начале 2023 года премьер-министр Риши Сунак включил борьбу с нелегальной миграцией в число пяти ключевых приоритетов по повышению благосостояния страны. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. По данным газеты, страдает и продовольственная безопасность страны, поскольку зачастую мигранты прячутся в грузовиках с продуктами, пересекающих границу Великобритании, и из-за этого приходится выбрасывать значительное количество продовольствия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.

https://ria.ru/20230803/migranty-1888022238.html

https://ria.ru/20230719/okhrannik-1885042343.html

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в мире, великобритания, риши сунак, ла-манш