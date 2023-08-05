https://ria.ru/20230805/migranty-1888358705.html
СМИ: более 20 тысяч человек незаконно въехали в Великобританию в 2022 году
СМИ: более 20 тысяч человек незаконно въехали в Великобританию в 2022 году - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ: более 20 тысяч человек незаконно въехали в Великобританию в 2022 году
Около 21 тысячи нелегальных мигрантов тайно пробрались в Великобританию морскими, воздушными и наземными путями в 2022 году, сообщает газета Times со ссылкой на РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:59
2023-08-05T15:59
2023-08-05T15:59
в мире
великобритания
риши сунак
ла-манш
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 21 тысячи нелегальных мигрантов тайно пробрались в Великобританию морскими, воздушными и наземными путями в 2022 году, сообщает газета Times со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел страны. По официальным данным, в прошлом году правоохранительные органы задержали почти 55 тысяч нелегальных мигрантов в течение 72 часов после их прибытия. Они пробирались в страну без документов на небольших лодках, через аэропорты и морские порты. По информации источника издания в министерстве внутренних дел, о еще более 20 тысячах нелегалов власти узнали спустя некоторое время, когда те подали заявку на предоставление убежища. "Около 21 тысячи человек въехали в страну незамеченными и в дальнейшем подали заявления на получение убежища", - пишет издание. Как заявил газете источник в министерстве, такая тенденция может поставить под сомнение эффективность принимаемых правительством мер по борьбе с нелегальной миграцией. В начале 2023 года премьер-министр Риши Сунак включил борьбу с нелегальной миграцией в число пяти ключевых приоритетов по повышению благосостояния страны. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. По данным газеты, страдает и продовольственная безопасность страны, поскольку зачастую мигранты прячутся в грузовиках с продуктами, пересекающих границу Великобритании, и из-за этого приходится выбрасывать значительное количество продовольствия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.
https://ria.ru/20230803/migranty-1888022238.html
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РИА Новости
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в мире, великобритания, риши сунак, ла-манш
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Ла-Манш
СМИ: более 20 тысяч человек незаконно въехали в Великобританию в 2022 году
Times: около 21 тысячи мигрантов незаконно въехали в Великобританию в 2022 году
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Около 21 тысячи нелегальных мигрантов тайно пробрались в Великобританию морскими, воздушными и наземными путями в 2022 году, сообщает
газета Times со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел страны.
По официальным данным, в прошлом году правоохранительные органы задержали почти 55 тысяч нелегальных мигрантов в течение 72 часов после их прибытия. Они пробирались в страну без документов на небольших лодках, через аэропорты и морские порты. По информации источника издания в министерстве внутренних дел, о еще более 20 тысячах нелегалов власти узнали спустя некоторое время, когда те подали заявку на предоставление убежища.
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«
"Около 21 тысячи человек въехали в страну незамеченными и в дальнейшем подали заявления на получение убежища", - пишет издание.
Как заявил газете источник в министерстве, такая тенденция может поставить под сомнение эффективность принимаемых правительством мер по борьбе с нелегальной миграцией. В начале 2023 года премьер-министр Риши Сунак
включил борьбу с нелегальной миграцией в число пяти ключевых приоритетов по повышению благосостояния страны.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. По данным газеты, страдает и продовольственная безопасность страны, поскольку зачастую мигранты прячутся в грузовиках с продуктами, пересекающих границу Великобритании, и из-за этого приходится выбрасывать значительное количество продовольствия.
В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш
, чтобы попасть в страну.
Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.
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