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Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него - РИА Новости, 05.08.2023
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08:21 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/maduro-1888313763.html
Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него
Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него - РИА Новости, 05.08.2023
Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы, трансляция которого проводилась на его YouTube-канале, обвинил... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:21
2023-08-05T08:21
в мире
венесуэла
сша
колумбия
дональд трамп
николас мадуро
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы, трансляция которого проводилась на его YouTube-канале, обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в организации покушения на его жизнь в 2018 году. Покушение на президента Венесуэлы с использованием дронов было совершено в августе 2018 года. К трибуне, где находился во время парада Мадуро, направились несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили несколько гвардейцев, глава государства не пострадал. "По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности бывшего президента Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые отдали приказ колумбийскому президенту подготовить покушение", - сказал Мадуро. Как отмечает президент Венесуэлы, бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за несколько дней до покушения объявил, что очень скоро в Венесуэле произойдут коллапс и смена режима.
https://ria.ru/20230504/maduro-1869540925.html
https://ria.ru/20230803/tramp-1888045796.html
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в мире, венесуэла, сша, колумбия, дональд трамп, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Колумбия, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него

Президент Венесуэлы обвинил Трампа в организации попытки покушения на него пять лет назад

© РИА Новости / Магда Хибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы, трансляция которого проводилась на его YouTube-канале, обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в организации покушения на его жизнь в 2018 году.
Покушение на президента Венесуэлы с использованием дронов было совершено в августе 2018 года. К трибуне, где находился во время парада Мадуро, направились несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили несколько гвардейцев, глава государства не пострадал.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Президент Венесуэлы Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль
4 мая, 02:46
"По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности бывшего президента Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые отдали приказ колумбийскому президенту подготовить покушение", - сказал Мадуро.
Как отмечает президент Венесуэлы, бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за несколько дней до покушения объявил, что очень скоро в Венесуэле произойдут коллапс и смена режима.
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В миреВенесуэлаСШАКолумбияДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
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