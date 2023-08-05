https://ria.ru/20230805/maduro-1888313763.html

Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него

Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него - РИА Новости, 05.08.2023

Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы, трансляция которого проводилась на его YouTube-канале, обвинил... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T08:21

2023-08-05T08:21

2023-08-05T08:21

в мире

венесуэла

сша

колумбия

дональд трамп

николас мадуро

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы, трансляция которого проводилась на его YouTube-канале, обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в организации покушения на его жизнь в 2018 году. Покушение на президента Венесуэлы с использованием дронов было совершено в августе 2018 года. К трибуне, где находился во время парада Мадуро, направились несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили несколько гвардейцев, глава государства не пострадал. "По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности бывшего президента Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые отдали приказ колумбийскому президенту подготовить покушение", - сказал Мадуро. Как отмечает президент Венесуэлы, бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за несколько дней до покушения объявил, что очень скоро в Венесуэле произойдут коллапс и смена режима.

https://ria.ru/20230504/maduro-1869540925.html

https://ria.ru/20230803/tramp-1888045796.html

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колумбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, сша, колумбия, дональд трамп, николас мадуро