https://ria.ru/20230805/livni-1888349345.html

Австрийский канцлер рассказал о ситуации в стране из-за ливней и штормов

Австрийский канцлер рассказал о ситуации в стране из-за ливней и штормов - РИА Новости, 05.08.2023

Австрийский канцлер рассказал о ситуации в стране из-за ливней и штормов

Ситуация на юге Австрии, в частности, в федеральных землях Каринтия и Штирия из-за проливных дождей стала напряженной, правительство страны выделяет средства из РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:38

2023-08-05T14:38

2023-08-05T14:38

в мире

австрия

карл нехаммер

twitter

штирия

словения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763616156_340:0:2861:1418_1920x0_80_0_0_fe3f270532981c47a01ca84985f9353c.jpg

ВЕНА, 5 авг - РИА Новости. Ситуация на юге Австрии, в частности, в федеральных землях Каринтия и Штирия из-за проливных дождей стала напряженной, правительство страны выделяет средства из фонда помощи пострадавшим регионам, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер. "Штормы и непрекращающиеся проливные дожди сильно затронули юг Австрии. Федеральное правительство выделяет средства из фонда помощи пострадавшим регионам", - написал Нехаммер в своем официальном канале в социальной сети X (бывшая Twitter), не уточнив, о каких суммах идет речь. По данным австрийского телеканала ORF, напряженная ситуация на фоне ливней сложилась в Каринтии и Штирии. Так, портал телеканала отмечает, что в ночь на субботу в городе Санкт-Пауль-им-Лавантале в районе Вольфсберг были эвакуированы около 70 домохозяйств. В Лейбнице земли Штирия пришлось эвакуировать дом престарелых. Кроме того, из-за закрытой трассы А1 в Словении ожидаются большие пробки на трассах через Австрию. Также в Вольфсберге и Фёлькермаркте Каринтии были установлены элементы защиты от наводнений. Кроме того, критическая ситуация наблюдалась и в Виктринге, южном пригороде Клагенфурта-на-Вёртерзее. Накануне спасателям пришлось откачивать воду из водохранилища из-за угрозы переполнения. Позже власти Клагенфурта заявили, что ситуация была успешно стабилизирована. В субботу по всей Австрии также прогнозируются дожди. Синоптики предупреждают, что непогода может продлится до ближайшей среды.

https://ria.ru/20230805/podderzhka-1888347433.html

https://ria.ru/20230729/devushka-1887089511.html

австрия

штирия

словения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, карл нехаммер, twitter, штирия, словения