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Австрийский канцлер рассказал о ситуации в стране из-за ливней и штормов - РИА Новости, 05.08.2023
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14:38 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/livni-1888349345.html
Австрийский канцлер рассказал о ситуации в стране из-за ливней и штормов
Австрийский канцлер рассказал о ситуации в стране из-за ливней и штормов - РИА Новости, 05.08.2023
Австрийский канцлер рассказал о ситуации в стране из-за ливней и штормов
Ситуация на юге Австрии, в частности, в федеральных землях Каринтия и Штирия из-за проливных дождей стала напряженной, правительство страны выделяет средства из РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:38
2023-08-05T14:38
в мире
австрия
карл нехаммер
twitter
штирия
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ВЕНА, 5 авг - РИА Новости. Ситуация на юге Австрии, в частности, в федеральных землях Каринтия и Штирия из-за проливных дождей стала напряженной, правительство страны выделяет средства из фонда помощи пострадавшим регионам, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер. "Штормы и непрекращающиеся проливные дожди сильно затронули юг Австрии. Федеральное правительство выделяет средства из фонда помощи пострадавшим регионам", - написал Нехаммер в своем официальном канале в социальной сети X (бывшая Twitter), не уточнив, о каких суммах идет речь. По данным австрийского телеканала ORF, напряженная ситуация на фоне ливней сложилась в Каринтии и Штирии. Так, портал телеканала отмечает, что в ночь на субботу в городе Санкт-Пауль-им-Лавантале в районе Вольфсберг были эвакуированы около 70 домохозяйств. В Лейбнице земли Штирия пришлось эвакуировать дом престарелых. Кроме того, из-за закрытой трассы А1 в Словении ожидаются большие пробки на трассах через Австрию. Также в Вольфсберге и Фёлькермаркте Каринтии были установлены элементы защиты от наводнений. Кроме того, критическая ситуация наблюдалась и в Виктринге, южном пригороде Клагенфурта-на-Вёртерзее. Накануне спасателям пришлось откачивать воду из водохранилища из-за угрозы переполнения. Позже власти Клагенфурта заявили, что ситуация была успешно стабилизирована. В субботу по всей Австрии также прогнозируются дожди. Синоптики предупреждают, что непогода может продлится до ближайшей среды.
https://ria.ru/20230805/podderzhka-1888347433.html
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в мире, австрия, карл нехаммер, twitter, штирия, словения
В мире, Австрия, Карл Нехаммер, Twitter, Штирия, Словения
Австрийский канцлер рассказал о ситуации в стране из-за ливней и штормов

Нехаммер: юг Австрии пострадал от ливней, власти выделяют средства из фонда помощи

© AP Photo / Lisa LeutnerКарл Нехаммер
Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Lisa Leutner
Карл Нехаммер . Архивное фото
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ВЕНА, 5 авг - РИА Новости. Ситуация на юге Австрии, в частности, в федеральных землях Каринтия и Штирия из-за проливных дождей стала напряженной, правительство страны выделяет средства из фонда помощи пострадавшим регионам, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер.
"Штормы и непрекращающиеся проливные дожди сильно затронули юг Австрии. Федеральное правительство выделяет средства из фонда помощи пострадавшим регионам", - написал Нехаммер в своем официальном канале в социальной сети X (бывшая Twitter), не уточнив, о каких суммах идет речь.
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По данным австрийского телеканала ORF, напряженная ситуация на фоне ливней сложилась в Каринтии и Штирии.
Так, портал телеканала отмечает, что в ночь на субботу в городе Санкт-Пауль-им-Лавантале в районе Вольфсберг были эвакуированы около 70 домохозяйств. В Лейбнице земли Штирия пришлось эвакуировать дом престарелых. Кроме того, из-за закрытой трассы А1 в Словении ожидаются большие пробки на трассах через Австрию.
Также в Вольфсберге и Фёлькермаркте Каринтии были установлены элементы защиты от наводнений. Кроме того, критическая ситуация наблюдалась и в Виктринге, южном пригороде Клагенфурта-на-Вёртерзее. Накануне спасателям пришлось откачивать воду из водохранилища из-за угрозы переполнения. Позже власти Клагенфурта заявили, что ситуация была успешно стабилизирована.
В субботу по всей Австрии также прогнозируются дожди. Синоптики предупреждают, что непогода может продлится до ближайшей среды.
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