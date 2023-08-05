https://ria.ru/20230805/litres-1888364334.html
"ЛитРес" начал проверку после утечки пользовательских данных
"ЛитРес" начал проверку после утечки пользовательских данных - РИА Новости, 05.08.2023
"ЛитРес" начал проверку после утечки пользовательских данных
"ЛитРес" начал проверку после утечки пользовательских данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T16:48
2023-08-05T16:48
2023-08-05T17:03
технологии
литрес
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "ЛитРес" начал проверку после утечки пользовательских данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса. "Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации", — уточнили в компании.По информации пресс-службы, злоумышленники "получили доступ к адресам электронной почты пользователей". "ЛитРес" сообщил об инциденте в Роскомнадзор. При этом в сервисе подчеркнули, что начали принимать меры по защите данных клиентов еще до того, как данные об утечке появились в сети."Вся платежная информация в безопасности, поскольку мы не храним платежные данные пользователей", — добавили в "ЛитРес". Там также отметили, что если с аккаунтами пользователей совершат какие-либо несанкционированные действия, то все они будут отменены сервисом по запросу клиента.
https://ria.ru/20230727/dannye-1886628985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, литрес, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Технологии, ЛитРес, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
"ЛитРес" начал проверку после утечки пользовательских данных
"ЛитРес" начал внутреннее расследование из-за утечки данных клиентов
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "ЛитРес" начал проверку после утечки пользовательских данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса.
«
"Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации", — уточнили в компании.
По информации пресс-службы, злоумышленники "получили доступ к адресам электронной почты пользователей".
"ЛитРес" сообщил об инциденте в Роскомнадзор. При этом в сервисе подчеркнули, что начали принимать меры по защите данных клиентов еще до того, как данные об утечке появились в сети.
"Вся платежная информация в безопасности, поскольку мы не храним платежные данные пользователей", — добавили в "ЛитРес".
Там также отметили, что если с аккаунтами пользователей совершат какие-либо несанкционированные действия, то все они будут отменены сервисом по запросу клиента.
Хинштейн рассказал о проекте об ответственности за утечку данных