https://ria.ru/20230805/lindemann-1888347873.html

Воры проникли в квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна, пишут СМИ

Воры проникли в квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023

Воры проникли в квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна, пишут СМИ

Неизвестные проникли в берлинскую квартиру лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:24

2023-08-05T14:24

2023-08-05T14:24

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БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Неизвестные проникли в берлинскую квартиру лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию. "Воры забрались на крышу многоквартирного дома в Берлине по боковой лестнице и оттуда проникли на мансарду", - пишет издание. Взлом произошел в ночь на субботу. По данным Bild, квартира принадлежит фронтмену группы Rammstein, который на данным момент находится на туре в Брюсселе. Линдеманн проинформирован о взломе. Полиция не располагает информацией, было ли что-то украдено. Линдеманн и его группа в последние месяцы попали в центр скандала по причине обвинений, выдвинутых несколькими девушками против фронтмена. Ранее девушка по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе. После этого инцидента ряд женщин анонимно обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung, выдвинув серьезные обвинения против фронтмена, а позднее и клавишника группы Кристиана Лоренца. Схожие обвинения против Линдеманна позже были выдвинуты девушкой из Австрии. Сам Линдеманн нанял адвокатов, которые готовы в судебном порядке доказать невиновность клиента. Юристы в свою очередь наняли экспертов в области судебной медицины, которые по распространенным в соцсетях фотографиям Линн, где та показала синяки на своём теле, определили, что эти ушибы, вероятнее всего, стали результатом несчастного случая, а не насилия с чьей-либо стороны.

https://ria.ru/20230725/lindemann-1886109087.html

https://ria.ru/20230617/rammstein-1878731216.html

берлин (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), брюссель, вильнюс, тилль линдеманн, rammstein