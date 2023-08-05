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Воры проникли в квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
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14:24 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/lindemann-1888347873.html
Воры проникли в квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна, пишут СМИ
Воры проникли в квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
Воры проникли в квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна, пишут СМИ
Неизвестные проникли в берлинскую квартиру лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:24
2023-08-05T14:24
в мире
берлин (город)
брюссель
вильнюс
тилль линдеманн
rammstein
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БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Неизвестные проникли в берлинскую квартиру лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию. "Воры забрались на крышу многоквартирного дома в Берлине по боковой лестнице и оттуда проникли на мансарду", - пишет издание. Взлом произошел в ночь на субботу. По данным Bild, квартира принадлежит фронтмену группы Rammstein, который на данным момент находится на туре в Брюсселе. Линдеманн проинформирован о взломе. Полиция не располагает информацией, было ли что-то украдено. Линдеманн и его группа в последние месяцы попали в центр скандала по причине обвинений, выдвинутых несколькими девушками против фронтмена. Ранее девушка по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе. После этого инцидента ряд женщин анонимно обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung, выдвинув серьезные обвинения против фронтмена, а позднее и клавишника группы Кристиана Лоренца. Схожие обвинения против Линдеманна позже были выдвинуты девушкой из Австрии. Сам Линдеманн нанял адвокатов, которые готовы в судебном порядке доказать невиновность клиента. Юристы в свою очередь наняли экспертов в области судебной медицины, которые по распространенным в соцсетях фотографиям Линн, где та показала синяки на своём теле, определили, что эти ушибы, вероятнее всего, стали результатом несчастного случая, а не насилия с чьей-либо стороны.
https://ria.ru/20230725/lindemann-1886109087.html
https://ria.ru/20230617/rammstein-1878731216.html
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в мире, берлин (город), брюссель, вильнюс, тилль линдеманн, rammstein
В мире, Берлин (город), Брюссель, Вильнюс, Тилль Линдеманн, Rammstein
Воры проникли в квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна, пишут СМИ

Bild: воры проникли в квартиру фронтмена рок-группы Rammstein Линдеманна в Берлине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонцерт группы "Rammstein" в Москве.
Концерт группы Rammstein в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Неизвестные проникли в берлинскую квартиру лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.
"Воры забрались на крышу многоквартирного дома в Берлине по боковой лестнице и оттуда проникли на мансарду", - пишет издание. Взлом произошел в ночь на субботу.
Участник группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Жительница Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии
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По данным Bild, квартира принадлежит фронтмену группы Rammstein, который на данным момент находится на туре в Брюсселе. Линдеманн проинформирован о взломе.
Полиция не располагает информацией, было ли что-то украдено.
Линдеманн и его группа в последние месяцы попали в центр скандала по причине обвинений, выдвинутых несколькими девушками против фронтмена. Ранее девушка по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе.
После этого инцидента ряд женщин анонимно обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung, выдвинув серьезные обвинения против фронтмена, а позднее и клавишника группы Кристиана Лоренца. Схожие обвинения против Линдеманна позже были выдвинуты девушкой из Австрии.
Сам Линдеманн нанял адвокатов, которые готовы в судебном порядке доказать невиновность клиента. Юристы в свою очередь наняли экспертов в области судебной медицины, которые по распространенным в соцсетях фотографиям Линн, где та показала синяки на своём теле, определили, что эти ушибы, вероятнее всего, стали результатом несчастного случая, а не насилия с чьей-либо стороны.
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