Воры проникли в квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна, пишут СМИ
Bild: воры проникли в квартиру фронтмена рок-группы Rammstein Линдеманна в Берлине
Концерт группы "Rammstein" в Москве.. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Неизвестные проникли в берлинскую квартиру лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.
"Воры забрались на крышу многоквартирного дома в Берлине по боковой лестнице и оттуда проникли на мансарду", - пишет издание. Взлом произошел в ночь на субботу.
По данным Bild, квартира принадлежит фронтмену группы Rammstein, который на данным момент находится на туре в Брюсселе. Линдеманн проинформирован о взломе.
Полиция не располагает информацией, было ли что-то украдено.
Линдеманн и его группа в последние месяцы попали в центр скандала по причине обвинений, выдвинутых несколькими девушками против фронтмена. Ранее девушка по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе.
После этого инцидента ряд женщин анонимно обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung, выдвинув серьезные обвинения против фронтмена, а позднее и клавишника группы Кристиана Лоренца. Схожие обвинения против Линдеманна позже были выдвинуты девушкой из Австрии.
Сам Линдеманн нанял адвокатов, которые готовы в судебном порядке доказать невиновность клиента. Юристы в свою очередь наняли экспертов в области судебной медицины, которые по распространенным в соцсетях фотографиям Линн, где та показала синяки на своём теле, определили, что эти ушибы, вероятнее всего, стали результатом несчастного случая, а не насилия с чьей-либо стороны.