https://ria.ru/20230805/kuban-1888354153.html

На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул

На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул - РИА Новости, 05.08.2023

На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул

Пьяный мужчина в Тимашевске в Краснодарском крае утонул вскоре после того, как сделал предложение своей девушке, сообщается в Telegram-канале местного... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T15:21

2023-08-05T15:21

2023-08-05T18:47

тимашевск

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. Пьяный мужчина в Тимашевске в Краснодарском крае утонул вскоре после того, как сделал предложение своей девушке, сообщается в Telegram-канале местного аварийно-спасательного отряда. Как уточняется, накануне около полуночи за помощью к специалистам обратились очевидцы. Выяснилось, что молодая пара в нетрезвом состоянии ныряла с пирса в воду. После очередного прыжка мужчина стал захлебываться и кричать, что тонет. Его девушка звала на помощь. Очевидцы кинулись в воду и достали мужчину уже без признаков жизни. В это время спасатели добежали до места происшествия и начали оказывать пострадавшему первую помощь путем искусственной вентиляции легких. "По приезде скорой помощи фельдшер констатировала смерть. Погибший парень был 1989 года рождения. Приносим соболезнования родным и близким погибшего!" — говорится в сообщении.По словам девушки погибшего, в этот вечер на пляже он предложил ей выйти за него замуж, добавили в отряде.

https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html

тимашевск

краснодарский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тимашевск, краснодарский край, происшествия