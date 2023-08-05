https://ria.ru/20230805/kuban-1888354153.html
На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул
На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул - РИА Новости, 05.08.2023
На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул
Пьяный мужчина в Тимашевске в Краснодарском крае утонул вскоре после того, как сделал предложение своей девушке, сообщается в Telegram-канале местного... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:21
2023-08-05T15:21
2023-08-05T18:47
тимашевск
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. Пьяный мужчина в Тимашевске в Краснодарском крае утонул вскоре после того, как сделал предложение своей девушке, сообщается в Telegram-канале местного аварийно-спасательного отряда. Как уточняется, накануне около полуночи за помощью к специалистам обратились очевидцы. Выяснилось, что молодая пара в нетрезвом состоянии ныряла с пирса в воду. После очередного прыжка мужчина стал захлебываться и кричать, что тонет. Его девушка звала на помощь. Очевидцы кинулись в воду и достали мужчину уже без признаков жизни. В это время спасатели добежали до места происшествия и начали оказывать пострадавшему первую помощь путем искусственной вентиляции легких. "По приезде скорой помощи фельдшер констатировала смерть. Погибший парень был 1989 года рождения. Приносим соболезнования родным и близким погибшего!" — говорится в сообщении.По словам девушки погибшего, в этот вечер на пляже он предложил ей выйти за него замуж, добавили в отряде.
https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html
тимашевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимашевск, краснодарский край, происшествия
Тимашевск, Краснодарский край, Происшествия
На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул
Мужчина утонул под Краснодаром после того, как сделал предложение возлюбленной
КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости.
Пьяный мужчина в Тимашевске в Краснодарском крае утонул вскоре после того, как сделал предложение своей девушке, сообщается в Telegram-канале
местного аварийно-спасательного отряда.
Как уточняется, накануне около полуночи за помощью к специалистам обратились очевидцы. Выяснилось, что молодая пара в нетрезвом состоянии ныряла с пирса в воду. После очередного прыжка мужчина стал захлебываться и кричать, что тонет. Его девушка звала на помощь. Очевидцы кинулись в воду и достали мужчину уже без признаков жизни. В это время спасатели добежали до места происшествия и начали оказывать пострадавшему первую помощь путем искусственной вентиляции легких.
"По приезде скорой помощи фельдшер констатировала смерть. Погибший парень был 1989 года рождения. Приносим соболезнования родным и близким погибшего!" — говорится в сообщении.
По словам девушки погибшего, в этот вечер на пляже он предложил ей выйти за него замуж, добавили в отряде.
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