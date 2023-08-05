https://ria.ru/20230805/kompensatsiya-1888392210.html

Молдавия выплатила два миллиона долларов компенсации за судебные ошибки

Молдавия выплатила два миллиона долларов компенсации за судебные ошибки - РИА Новости, 05.08.2023

Молдавия выплатила два миллиона долларов компенсации за судебные ошибки

Судебные ошибки обошлись Молдавии в 42 млн лея (2,3 млн долларов) за пять лет, такую статистику приводит министерство юстиции республики. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T20:37

2023-08-05T20:37

2023-08-05T20:38

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Судебные ошибки обошлись Молдавии в 42 млн лея (2,3 млн долларов) за пять лет, такую статистику приводит министерство юстиции республики. Ранее Центр юридических ресурсов Молдавии отмечал, что по числу обращений в суды на количество жителей республика занимает 4-е место среди 46 государств - членов Совета Европы. "За последние пять лет правительство выплатило более 42 млн леев в качестве компенсации за судебные ошибки национальных судов. Неправомерные действия правоохранительных органов стали основной причиной поступления в суды почти шести тысяч дел за данный период. Из них почти три тысячи дел были составлены по жалобам граждан, пострадавших от незаконных действий органов правопорядка, в то время как более трех тысяч дел были связаны с чрезмерно длительным рассмотрением дел", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении ведомства. В минюсте Молдавии также подчеркнули, что на протяжении последних пяти лет было возбуждено 887 дел по незаконным расследованиям, проведенными правоохранительными органами. Национальные суды вынесли решение в пользу потерпевших по 339 делам, а компенсации составили более 28 миллионов леев были выплачены (1, 6 млн долларов). Кроме того, Европейский суд по правам человека предписал выплатить более 146 тысяч евро тем, кому национальные суды не предоставили достаточной компенсации. Таких дел было 11, уточнили в Минюсте. Согласно статистике, чаще всего жители Молдавии жалуются на нарушение прав на справедливые судебные разбирательства, унизительное, бесчеловечное обращение и пытках со стороны правоохранителей.

https://ria.ru/20230724/gagauziya-1885964059.html

https://ria.ru/20230721/vrach-1885586908.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, совет европы, молдавия, европейский суд