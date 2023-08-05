Рейтинг@Mail.ru
Молдавия выплатила два миллиона долларов компенсации за судебные ошибки - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 05.08.2023 (обновлено: 20:38 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/kompensatsiya-1888392210.html
Молдавия выплатила два миллиона долларов компенсации за судебные ошибки
Молдавия выплатила два миллиона долларов компенсации за судебные ошибки - РИА Новости, 05.08.2023
Молдавия выплатила два миллиона долларов компенсации за судебные ошибки
Судебные ошибки обошлись Молдавии в 42 млн лея (2,3 млн долларов) за пять лет, такую статистику приводит министерство юстиции республики. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:37
2023-08-05T20:38
в мире
совет европы
молдавия
европейский суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Судебные ошибки обошлись Молдавии в 42 млн лея (2,3 млн долларов) за пять лет, такую статистику приводит министерство юстиции республики. Ранее Центр юридических ресурсов Молдавии отмечал, что по числу обращений в суды на количество жителей республика занимает 4-е место среди 46 государств - членов Совета Европы. "За последние пять лет правительство выплатило более 42 млн леев в качестве компенсации за судебные ошибки национальных судов. Неправомерные действия правоохранительных органов стали основной причиной поступления в суды почти шести тысяч дел за данный период. Из них почти три тысячи дел были составлены по жалобам граждан, пострадавших от незаконных действий органов правопорядка, в то время как более трех тысяч дел были связаны с чрезмерно длительным рассмотрением дел", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении ведомства. В минюсте Молдавии также подчеркнули, что на протяжении последних пяти лет было возбуждено 887 дел по незаконным расследованиям, проведенными правоохранительными органами. Национальные суды вынесли решение в пользу потерпевших по 339 делам, а компенсации составили более 28 миллионов леев были выплачены (1, 6 млн долларов). Кроме того, Европейский суд по правам человека предписал выплатить более 146 тысяч евро тем, кому национальные суды не предоставили достаточной компенсации. Таких дел было 11, уточнили в Минюсте. Согласно статистике, чаще всего жители Молдавии жалуются на нарушение прав на справедливые судебные разбирательства, унизительное, бесчеловечное обращение и пытках со стороны правоохранителей.
https://ria.ru/20230724/gagauziya-1885964059.html
https://ria.ru/20230721/vrach-1885586908.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, совет европы, молдавия, европейский суд
В мире, Совет Европы, Молдавия, Европейский суд
Молдавия выплатила два миллиона долларов компенсации за судебные ошибки

Судебные ошибки, допущенные в течение пяти лет, обошлись Молдавии в два миллиона долларов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Судебные ошибки обошлись Молдавии в 42 млн лея (2,3 млн долларов) за пять лет, такую статистику приводит министерство юстиции республики.
Ранее Центр юридических ресурсов Молдавии отмечал, что по числу обращений в суды на количество жителей республика занимает 4-е место среди 46 государств - членов Совета Европы.
«
"За последние пять лет правительство выплатило более 42 млн леев в качестве компенсации за судебные ошибки национальных судов. Неправомерные действия правоохранительных органов стали основной причиной поступления в суды почти шести тысяч дел за данный период. Из них почти три тысячи дел были составлены по жалобам граждан, пострадавших от незаконных действий органов правопорядка, в то время как более трех тысяч дел были связаны с чрезмерно длительным рассмотрением дел", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении ведомства.
В минюсте Молдавии также подчеркнули, что на протяжении последних пяти лет было возбуждено 887 дел по незаконным расследованиям, проведенными правоохранительными органами. Национальные суды вынесли решение в пользу потерпевших по 339 делам, а компенсации составили более 28 миллионов леев были выплачены (1, 6 млн долларов).
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Гагаузии подготовят несколько исков в ЕСПЧ против Кишинева
24 июля, 14:41
Кроме того, Европейский суд по правам человека предписал выплатить более 146 тысяч евро тем, кому национальные суды не предоставили достаточной компенсации. Таких дел было 11, уточнили в Минюсте.
Согласно статистике, чаще всего жители Молдавии жалуются на нарушение прав на справедливые судебные разбирательства, унизительное, бесчеловечное обращение и пытках со стороны правоохранителей.
Кадр видео, на котором врач унижает русскую пациентку
В Молдавии потребовали наказать врача за угрозы русскоязычной пациентке
21 июля, 19:06
 
В миреСовет ЕвропыМолдавияЕвропейский суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала