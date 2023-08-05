https://ria.ru/20230805/kompensatsiya-1888392210.html
Молдавия выплатила два миллиона долларов компенсации за судебные ошибки
Молдавия выплатила два миллиона долларов компенсации за судебные ошибки - РИА Новости, 05.08.2023
Молдавия выплатила два миллиона долларов компенсации за судебные ошибки
Судебные ошибки обошлись Молдавии в 42 млн лея (2,3 млн долларов) за пять лет, такую статистику приводит министерство юстиции республики. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:37
2023-08-05T20:37
2023-08-05T20:38
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Судебные ошибки обошлись Молдавии в 42 млн лея (2,3 млн долларов) за пять лет, такую статистику приводит министерство юстиции республики. Ранее Центр юридических ресурсов Молдавии отмечал, что по числу обращений в суды на количество жителей республика занимает 4-е место среди 46 государств - членов Совета Европы. "За последние пять лет правительство выплатило более 42 млн леев в качестве компенсации за судебные ошибки национальных судов. Неправомерные действия правоохранительных органов стали основной причиной поступления в суды почти шести тысяч дел за данный период. Из них почти три тысячи дел были составлены по жалобам граждан, пострадавших от незаконных действий органов правопорядка, в то время как более трех тысяч дел были связаны с чрезмерно длительным рассмотрением дел", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении ведомства. В минюсте Молдавии также подчеркнули, что на протяжении последних пяти лет было возбуждено 887 дел по незаконным расследованиям, проведенными правоохранительными органами. Национальные суды вынесли решение в пользу потерпевших по 339 делам, а компенсации составили более 28 миллионов леев были выплачены (1, 6 млн долларов). Кроме того, Европейский суд по правам человека предписал выплатить более 146 тысяч евро тем, кому национальные суды не предоставили достаточной компенсации. Таких дел было 11, уточнили в Минюсте. Согласно статистике, чаще всего жители Молдавии жалуются на нарушение прав на справедливые судебные разбирательства, унизительное, бесчеловечное обращение и пытках со стороны правоохранителей.
https://ria.ru/20230724/gagauziya-1885964059.html
https://ria.ru/20230721/vrach-1885586908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, совет европы, молдавия, европейский суд
В мире, Совет Европы, Молдавия, Европейский суд
Молдавия выплатила два миллиона долларов компенсации за судебные ошибки
Судебные ошибки, допущенные в течение пяти лет, обошлись Молдавии в два миллиона долларов
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Судебные ошибки обошлись Молдавии в 42 млн лея (2,3 млн долларов) за пять лет, такую статистику приводит министерство юстиции республики.
Ранее Центр юридических ресурсов Молдавии отмечал, что по числу обращений в суды на количество жителей республика занимает 4-е место среди 46 государств - членов Совета Европы
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"За последние пять лет правительство выплатило более 42 млн леев в качестве компенсации за судебные ошибки национальных судов. Неправомерные действия правоохранительных органов стали основной причиной поступления в суды почти шести тысяч дел за данный период. Из них почти три тысячи дел были составлены по жалобам граждан, пострадавших от незаконных действий органов правопорядка, в то время как более трех тысяч дел были связаны с чрезмерно длительным рассмотрением дел", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении ведомства.
В минюсте Молдавии также подчеркнули, что на протяжении последних пяти лет было возбуждено 887 дел по незаконным расследованиям, проведенными правоохранительными органами. Национальные суды вынесли решение в пользу потерпевших по 339 делам, а компенсации составили более 28 миллионов леев были выплачены (1, 6 млн долларов).
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Кроме того, Европейский суд
по правам человека предписал выплатить более 146 тысяч евро тем, кому национальные суды не предоставили достаточной компенсации. Таких дел было 11, уточнили в Минюсте.
Согласно статистике, чаще всего жители Молдавии жалуются на нарушение прав на справедливые судебные разбирательства, унизительное, бесчеловечное обращение и пытках со стороны правоохранителей.
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