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КНДР призвала мир осудить распространение ядерного оружия США - РИА Новости, 05.08.2023
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02:22 05.08.2023 (обновлено: 03:11 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/kndr-1888302004.html
КНДР призвала мир осудить распространение ядерного оружия США
КНДР призвала мир осудить распространение ядерного оружия США - РИА Новости, 05.08.2023
КНДР призвала мир осудить распространение ядерного оружия США
Постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество выступить с осуждением распространения... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T02:22
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество выступить с осуждением распространения ядерного оружия США и незамедлительно принять меры по обеспечению мира, следует из пресс-релиза представительства, опубликованного Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) КНДР. "Международное сообщество должно выступить с осуждением опасной угрозы применения ядерного оружия и незаконных действий США, таких как распространение ядерного оружия, и незамедлительно принять практические меры по обеспечению глобального мира", - говорится в пресс-релизе. Постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве отметило, что угроза международному миру и безопасности, а также системе нераспространения ядерного оружия в настоящее время исходит от США. "И США... должны немедленно прекратить преступные действия по систематическому нарушению и разрушению международной системы разоружения, угрожая и шантажируя суверенные государства размещением своих ядерных стратегических средств в различных частях мира", - следует из пресс-релиза. Как отмечается в пресс-релизе, КНДР является "ответственным ядерным государством", а её ядерные силы никогда не будут представлять угрозу для стран, "уважающих её суверенитет и интересы безопасности".
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в мире, сша, оон, кндр (северная корея)
В мире, США, ООН, КНДР (Северная Корея)
КНДР призвала мир осудить распространение ядерного оружия США

ЦТАК: КНДР призвала международное сообщество осудить распространение ядерного оружия США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество выступить с осуждением распространения ядерного оружия США и незамедлительно принять меры по обеспечению мира, следует из пресс-релиза представительства, опубликованного Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) КНДР.
«
"Международное сообщество должно выступить с осуждением опасной угрозы применения ядерного оружия и незаконных действий США, таких как распространение ядерного оружия, и незамедлительно принять практические меры по обеспечению глобального мира", - говорится в пресс-релизе.
Постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве отметило, что угроза международному миру и безопасности, а также системе нераспространения ядерного оружия в настоящее время исходит от США.
"И США... должны немедленно прекратить преступные действия по систематическому нарушению и разрушению международной системы разоружения, угрожая и шантажируя суверенные государства размещением своих ядерных стратегических средств в различных частях мира", - следует из пресс-релиза.
Как отмечается в пресс-релизе, КНДР является "ответственным ядерным государством", а её ядерные силы никогда не будут представлять угрозу для стран, "уважающих её суверенитет и интересы безопасности".
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