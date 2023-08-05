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Аллею городов-героев в Киеве закрыли маскировочной сеткой - РИА Новости, 05.08.2023
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18:44 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/kiev-1888378596.html
Аллею городов-героев в Киеве закрыли маскировочной сеткой
Аллею городов-героев в Киеве закрыли маскировочной сеткой - РИА Новости, 05.08.2023
Аллею городов-героев в Киеве закрыли маскировочной сеткой
Власти Киева закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, в том числе мемориал Москве,... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T18:44
2023-08-05T18:44
украина
в мире
киев
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Власти Киева закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, в том числе мемориал Москве, сообщает издание "Страна.ua". "В Киеве на территории музея истории Украины во Второй мировой войне закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев. На кадрах - закрытая Москва", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания, которое опубликовало фото, демонстрирующие мемориал Москве, накрытый маскировочной сеткой. В издании отметили, что около 18.00 (совпадает с мск) здесь начнется монтаж украинского герба на щит "Родины-матери". Герб СССР, располагавшийся на щите в левой руке скульптуры, демонтировали 1 августа. Сам памятник, открытый 9 мая 1981 года, власти планируют переименовать в "Украину-мать". Как сообщал в июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко, граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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украина, в мире, киев, москва, сергей лавров
Украина, В мире, Киев, Москва, Сергей Лавров
Аллею городов-героев в Киеве закрыли маскировочной сеткой

В Киеве маскировочной сеткой закрыли аллею городов-героев, в том числе мемориал Москве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве
Мемориальный комплекс Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Мемориальный комплекс "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Власти Киева закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, в том числе мемориал Москве, сообщает издание "Страна.ua".
«
"В Киеве на территории музея истории Украины во Второй мировой войне закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев. На кадрах - закрытая Москва", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания, которое опубликовало фото, демонстрирующие мемориал Москве, накрытый маскировочной сеткой.
В издании отметили, что около 18.00 (совпадает с мск) здесь начнется монтаж украинского герба на щит "Родины-матери".
Герб СССР, располагавшийся на щите в левой руке скульптуры, демонтировали 1 августа. Сам памятник, открытый 9 мая 1981 года, власти планируют переименовать в "Украину-мать".
Как сообщал в июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко, граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
"Зачем Украина?" Китайцы пришли в ужас от поступка киевского режима
2 августа, 15:09
 
УкраинаВ миреКиевМоскваСергей Лавров
 
 
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