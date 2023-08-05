https://ria.ru/20230805/kiev-1888378596.html

Аллею городов-героев в Киеве закрыли маскировочной сеткой

Аллею городов-героев в Киеве закрыли маскировочной сеткой - РИА Новости, 05.08.2023

Аллею городов-героев в Киеве закрыли маскировочной сеткой

Власти Киева закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, в том числе мемориал Москве,... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T18:44

2023-08-05T18:44

2023-08-05T18:44

украина

в мире

киев

москва

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147589/58/1475895807_0:316:2868:1929_1920x0_80_0_0_7e22a16f5314fab640da52e6dac9b12f.jpg

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Власти Киева закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, в том числе мемориал Москве, сообщает издание "Страна.ua". "В Киеве на территории музея истории Украины во Второй мировой войне закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев. На кадрах - закрытая Москва", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания, которое опубликовало фото, демонстрирующие мемориал Москве, накрытый маскировочной сеткой. В издании отметили, что около 18.00 (совпадает с мск) здесь начнется монтаж украинского герба на щит "Родины-матери". Герб СССР, располагавшийся на щите в левой руке скульптуры, демонтировали 1 августа. Сам памятник, открытый 9 мая 1981 года, власти планируют переименовать в "Украину-мать". Как сообщал в июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко, граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887796385.html

украина

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, киев, москва, сергей лавров