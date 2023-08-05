Аллею городов-героев в Киеве закрыли маскировочной сеткой
В Киеве маскировочной сеткой закрыли аллею городов-героев, в том числе мемориал Москве
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве
Мемориальный комплекс "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Власти Киева закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, в том числе мемориал Москве, сообщает издание "Страна.ua".
«
"В Киеве на территории музея истории Украины во Второй мировой войне закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев. На кадрах - закрытая Москва", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания, которое опубликовало фото, демонстрирующие мемориал Москве, накрытый маскировочной сеткой.
В издании отметили, что около 18.00 (совпадает с мск) здесь начнется монтаж украинского герба на щит "Родины-матери".
Герб СССР, располагавшийся на щите в левой руке скульптуры, демонтировали 1 августа. Сам памятник, открытый 9 мая 1981 года, власти планируют переименовать в "Украину-мать".
Как сообщал в июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко, граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.