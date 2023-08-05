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Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху, провел совещание в Донецке - РИА Новости, 05.08.2023
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14:10 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/khusnullin-1888346929.html
Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху, провел совещание в Донецке
Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху, провел совещание в Донецке - РИА Новости, 05.08.2023
Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху, провел совещание в Донецке
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале сообщил, что находится с рабочей поездкой в ДНР: посетил Мариуполь и Волноваху, а также провел совещание РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:10
2023-08-05T14:10
мариуполь
волноваха
донецк
марат хуснуллин
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале сообщил, что находится с рабочей поездкой в ДНР: посетил Мариуполь и Волноваху, а также провел совещание в Донецке. "Продолжаю на постоянной основе координировать работу по реализации программы социально-экономического развития новых регионов. В ДНР провёл ряд совещаний, в том числе и в Донецке. Отдельно остановился на задачах по восстановлению частных домов. Этот вопрос необходимо решать последовательно и системно. Тогда будет результат", - написал Хуснуллин. Вице-премьер посетил Мариуполь, где лично посмотрел построенную новую школу в микрорайоне Невский. "Считаю, что это одна из лучших школ в нашей стране. Важно, чтобы её спортивной и культурно-образовательной инфраструктурой могли пользоваться и жители соседних микрорайонов", - отметил он. Также Хуснуллин побывал в школах №10 и №28, объекты планируется сдать ко Дню знаний. "Планируем, что за парты 1 сентября сядут более 14 тысяч мариупольских школьников – это на 4 тысячи детей больше, чем в прошлом году", - рассказал вице-премьер. В Мариуполе он также побывал в Приморском парке, где ведутся работы по благоустройству территории. В Волновахе Хуснуллин осмотрел, как идет ремонт в местном церковном приходе и посетил восстановленную городскую больницу. "Её восстановил после сильных разрушений ЯНАО, и сейчас в первом 3-этажном корпусе врачи готовы принимать до 600 человек в сутки. Всего в больнице семь корпусов. Заехал и в центральную районную больницу, где отремонтирован один 3-этажный корпус, в котором ведут прием пациентов. А еще заново построен корпус неврологии и восстановлена часть здания лечебного корпуса. Сейчас занимаются монтажом коммуникаций и отделочными работами", - рассказал Хуснуллин.
https://ria.ru/20230718/mariupol-1884907378.html
https://ria.ru/20230802/svo-1887594190.html
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мариуполь, волноваха, донецк, марат хуснуллин, общество
Мариуполь, Волноваха, Донецк, Марат Хуснуллин, Общество
Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху, провел совещание в Донецке

Вице-премьер Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху, провел совещание в Донецке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале сообщил, что находится с рабочей поездкой в ДНР: посетил Мариуполь и Волноваху, а также провел совещание в Донецке.
"Продолжаю на постоянной основе координировать работу по реализации программы социально-экономического развития новых регионов. В ДНР провёл ряд совещаний, в том числе и в Донецке. Отдельно остановился на задачах по восстановлению частных домов. Этот вопрос необходимо решать последовательно и системно. Тогда будет результат", - написал Хуснуллин.
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Вице-премьер посетил Мариуполь, где лично посмотрел построенную новую школу в микрорайоне Невский. "Считаю, что это одна из лучших школ в нашей стране. Важно, чтобы её спортивной и культурно-образовательной инфраструктурой могли пользоваться и жители соседних микрорайонов", - отметил он.
Также Хуснуллин побывал в школах №10 и №28, объекты планируется сдать ко Дню знаний. "Планируем, что за парты 1 сентября сядут более 14 тысяч мариупольских школьников – это на 4 тысячи детей больше, чем в прошлом году", - рассказал вице-премьер.
В Мариуполе он также побывал в Приморском парке, где ведутся работы по благоустройству территории. В Волновахе Хуснуллин осмотрел, как идет ремонт в местном церковном приходе и посетил восстановленную городскую больницу.
"Её восстановил после сильных разрушений ЯНАО, и сейчас в первом 3-этажном корпусе врачи готовы принимать до 600 человек в сутки. Всего в больнице семь корпусов. Заехал и в центральную районную больницу, где отремонтирован один 3-этажный корпус, в котором ведут прием пациентов. А еще заново построен корпус неврологии и восстановлена часть здания лечебного корпуса. Сейчас занимаются монтажом коммуникаций и отделочными работами", - рассказал Хуснуллин.
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