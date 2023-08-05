https://ria.ru/20230805/khusnullin-1888346929.html

Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху, провел совещание в Донецке

Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху, провел совещание в Донецке - РИА Новости, 05.08.2023

Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху, провел совещание в Донецке

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале сообщил, что находится с рабочей поездкой в ДНР: посетил Мариуполь и Волноваху, а также провел совещание РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:10

2023-08-05T14:10

2023-08-05T14:10

мариуполь

волноваха

донецк

марат хуснуллин

общество

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале сообщил, что находится с рабочей поездкой в ДНР: посетил Мариуполь и Волноваху, а также провел совещание в Донецке. "Продолжаю на постоянной основе координировать работу по реализации программы социально-экономического развития новых регионов. В ДНР провёл ряд совещаний, в том числе и в Донецке. Отдельно остановился на задачах по восстановлению частных домов. Этот вопрос необходимо решать последовательно и системно. Тогда будет результат", - написал Хуснуллин. Вице-премьер посетил Мариуполь, где лично посмотрел построенную новую школу в микрорайоне Невский. "Считаю, что это одна из лучших школ в нашей стране. Важно, чтобы её спортивной и культурно-образовательной инфраструктурой могли пользоваться и жители соседних микрорайонов", - отметил он. Также Хуснуллин побывал в школах №10 и №28, объекты планируется сдать ко Дню знаний. "Планируем, что за парты 1 сентября сядут более 14 тысяч мариупольских школьников – это на 4 тысячи детей больше, чем в прошлом году", - рассказал вице-премьер. В Мариуполе он также побывал в Приморском парке, где ведутся работы по благоустройству территории. В Волновахе Хуснуллин осмотрел, как идет ремонт в местном церковном приходе и посетил восстановленную городскую больницу. "Её восстановил после сильных разрушений ЯНАО, и сейчас в первом 3-этажном корпусе врачи готовы принимать до 600 человек в сутки. Всего в больнице семь корпусов. Заехал и в центральную районную больницу, где отремонтирован один 3-этажный корпус, в котором ведут прием пациентов. А еще заново построен корпус неврологии и восстановлена часть здания лечебного корпуса. Сейчас занимаются монтажом коммуникаций и отделочными работами", - рассказал Хуснуллин.

https://ria.ru/20230718/mariupol-1884907378.html

https://ria.ru/20230802/svo-1887594190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, волноваха, донецк, марат хуснуллин, общество