https://ria.ru/20230805/kherson-1888326106.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 05.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T10:39

2023-08-05T10:39

2023-08-05T10:39

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне. "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщениях издания в его телеграм-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230804/posobniki-1888117156.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, херсонская область