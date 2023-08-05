https://ria.ru/20230805/kherson-1888326106.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 05.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T10:39
2023-08-05T10:39
2023-08-05T10:39
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне. "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщениях издания в его телеграм-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230804/posobniki-1888117156.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в подконтрольном украинским войскам Херсоне
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Украинское издание "Страна.ua
" сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
"Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщениях издания в его телеграм-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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