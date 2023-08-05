https://ria.ru/20230805/kerch-1888341850.html

Почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив

Почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив - РИА Новости, 05.08.2023

Почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив

Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в субботу составляет 178 транспортных средств, включая три автобуса, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:20

2023-08-05T13:20

2023-08-05T13:20

происшествия

керченский пролив

россия

краснодарский край

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в субботу составляет 178 транспортных средств, включая три автобуса, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона. "По направлению к Керченской переправе 5 августа на накопительных парковках в поселке Ильич находятся 178 транспортных средств. В том числе один легковой автомобиль и три автобуса, остальные – грузовые. Работают два волонтера", - говорится в сообщении. Отмечается, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 283 машины. В основном, грузовые – 247, а также 35 автобусов. Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" переправили через пролив 1306 пассажиров. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ. В субботу утром в Росморречфлоте сообщили, что с российского танкера "Сиг" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива в результате, предположительно, атаки морского дрона. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив.

https://ria.ru/20230805/tanker-1888335189.html

керченский пролив

россия

краснодарский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту