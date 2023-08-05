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Почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив - РИА Новости, 05.08.2023
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13:20 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/kerch-1888341850.html
Почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив
Почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив - РИА Новости, 05.08.2023
Почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив
Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в субботу составляет 178 транспортных средств, включая три автобуса, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:20
2023-08-05T13:20
происшествия
керченский пролив
россия
краснодарский край
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в субботу составляет 178 транспортных средств, включая три автобуса, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона. "По направлению к Керченской переправе 5 августа на накопительных парковках в поселке Ильич находятся 178 транспортных средств. В том числе один легковой автомобиль и три автобуса, остальные – грузовые. Работают два волонтера", - говорится в сообщении. Отмечается, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 283 машины. В основном, грузовые – 247, а также 35 автобусов. Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" переправили через пролив 1306 пассажиров. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ. В субботу утром в Росморречфлоте сообщили, что с российского танкера "Сиг" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива в результате, предположительно, атаки морского дрона. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив.
https://ria.ru/20230805/tanker-1888335189.html
керченский пролив
россия
краснодарский край
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происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
Почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив

Почти 180 машин, включая три автобуса, ожидают переправы через Керченский пролив

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Керченская паромная переправа. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в субботу составляет 178 транспортных средств, включая три автобуса, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона.
«
"По направлению к Керченской переправе 5 августа на накопительных парковках в поселке Ильич находятся 178 транспортных средств. В том числе один легковой автомобиль и три автобуса, остальные – грузовые. Работают два волонтера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 283 машины. В основном, грузовые – 247, а также 35 автобусов. Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" переправили через пролив 1306 пассажиров.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
В субботу утром в Росморречфлоте сообщили, что с российского танкера "Сиг" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива в результате, предположительно, атаки морского дрона. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив.
Нефтяной танкер в море - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
СМИ: атаку на российский танкер в Керченском проливе организовала СБУ
Вчера, 12:21
 
ПроисшествияКерченский проливРоссияКраснодарский крайФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Следственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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