https://ria.ru/20230805/kareliya-1888371709.html
Пассажиры перевернувшегося судна в Карелии отказались от медпомощи
Пассажиры перевернувшегося судна в Карелии отказались от медпомощи - РИА Новости, 05.08.2023
Пассажиры перевернувшегося судна в Карелии отказались от медпомощи
Все девять человек, которые находились на борту перевернувшегося в Лахденпохском районе Карелии маломерного судна, отказались от медицинской помощи, им помог... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T17:39
2023-08-05T17:39
2023-08-05T17:51
происшествия
республика карелия
лахденпохский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Все девять человек, которые находились на борту перевернувшегося в Лахденпохском районе Карелии маломерного судна, отказались от медицинской помощи, им помог выбраться на берег местный житель, сообщили РИА Новости в ЕДДС Лахденпохского района.Ранее в субботу глава минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии в районе поселка Тиурула. Предварительно сообщалось о 10 пострадавших."На борту лодки было девять человек, она перевернулась, предположительно, из-за перегруза. Местный житель помог всем выбраться на берег, от медпомощи они отказались", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту лодки находились отдыхающие.
https://ria.ru/20230803/yakhta-1887924817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика карелия, лахденпохский район
Происшествия, Республика Карелия, Лахденпохский район
Пассажиры перевернувшегося судна в Карелии отказались от медпомощи
Девять пассажиров перевернувшегося маломерного судна в Карелии отказались от помощи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Все девять человек, которые находились на борту перевернувшегося в Лахденпохском районе Карелии маломерного судна, отказались от медицинской помощи, им помог выбраться на берег местный житель, сообщили РИА Новости в ЕДДС Лахденпохского района.
Ранее в субботу глава минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии в районе поселка Тиурула. Предварительно сообщалось о 10 пострадавших.
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"На борту лодки было девять человек, она перевернулась, предположительно, из-за перегруза. Местный житель помог всем выбраться на берег, от медпомощи они отказались", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту лодки находились отдыхающие.
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