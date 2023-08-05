https://ria.ru/20230805/kareliya-1888371709.html

Пассажиры перевернувшегося судна в Карелии отказались от медпомощи

Пассажиры перевернувшегося судна в Карелии отказались от медпомощи - РИА Новости, 05.08.2023

Пассажиры перевернувшегося судна в Карелии отказались от медпомощи

Все девять человек, которые находились на борту перевернувшегося в Лахденпохском районе Карелии маломерного судна, отказались от медицинской помощи, им помог... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T17:39

2023-08-05T17:39

2023-08-05T17:51

происшествия

республика карелия

лахденпохский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Все девять человек, которые находились на борту перевернувшегося в Лахденпохском районе Карелии маломерного судна, отказались от медицинской помощи, им помог выбраться на берег местный житель, сообщили РИА Новости в ЕДДС Лахденпохского района.Ранее в субботу глава минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии в районе поселка Тиурула. Предварительно сообщалось о 10 пострадавших."На борту лодки было девять человек, она перевернулась, предположительно, из-за перегруза. Местный житель помог всем выбраться на берег, от медпомощи они отказались", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту лодки находились отдыхающие.

https://ria.ru/20230803/yakhta-1887924817.html

https://ria.ru/20230730/volga-1887171115.html

республика карелия

лахденпохский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика карелия, лахденпохский район