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СМИ: Зеленский играет с огнем, устраивая истерики союзникам - РИА Новости, 05.08.2023
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08:57 05.08.2023 (обновлено: 14:18 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/isterika-1888316896.html
СМИ: Зеленский играет с огнем, устраивая истерики союзникам
СМИ: Зеленский играет с огнем, устраивая истерики союзникам - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ: Зеленский играет с огнем, устраивая истерики союзникам
Украина рискует потерять своих ключевых союзников, таких как Великобритания и Польша, из-за политических и военных ходов президента Владимира Зеленского,... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:57
2023-08-05T14:18
в мире
украина
великобритания
польша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украина рискует потерять своих ключевых союзников, таких как Великобритания и Польша, из-за политических и военных ходов президента Владимира Зеленского, написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для Telegraph.&quot;Последние несколько недель для украинского правительства были неспокойными&quot;, — указал журналист.Как отметил обозреватель, ситуация для Украины оказалась довольно сложной, так как контрнаступление ВСУ провалилось, даже не прорвав российскую оборону, а Западу не понравились последние выпады Зеленского: он и устроил истерику по поводу поддержки со стороны Великобритании и Польши. Кроме того, удары БПЛА по Москве заставили нервничать некоторые западные правительства."Киев играет с огнем. Как бы ни были они раздражены, они рискуют потерять своих союзников", — подытожил Бреттон-Гордон.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Согласно сводке Министерства обороны России от 4 августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может быть урегулирована только при учете территориальных изменений.
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в мире, украина, великобритания, польша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Великобритания, Польша, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: Зеленский играет с огнем, устраивая истерики союзникам

The Telegraph: Киев рискует потерять своих ключевых союзников из-за Зеленского

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украина рискует потерять своих ключевых союзников, таких как Великобритания и Польша, из-за политических и военных ходов президента Владимира Зеленского, написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для Telegraph.
«

"Последние несколько недель для украинского правительства были неспокойными", — указал журналист.

Как отметил обозреватель, ситуация для Украины оказалась довольно сложной, так как контрнаступление ВСУ провалилось, даже не прорвав российскую оборону, а Западу не понравились последние выпады Зеленского: он и устроил истерику по поводу поддержки со стороны Великобритании и Польши. Кроме того, удары БПЛА по Москве заставили нервничать некоторые западные правительства.
"Киев играет с огнем. Как бы ни были они раздражены, они рискуют потерять своих союзников", — подытожил Бреттон-Гордон.
Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Согласно сводке Министерства обороны России от 4 августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может быть урегулирована только при учете территориальных изменений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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В миреУкраинаВеликобританияПольшаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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