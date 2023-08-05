СМИ: Зеленский играет с огнем, устраивая истерики союзникам
The Telegraph: Киев рискует потерять своих ключевых союзников из-за Зеленского
© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украина рискует потерять своих ключевых союзников, таких как Великобритания и Польша, из-за политических и военных ходов президента Владимира Зеленского, написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для Telegraph.
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"Последние несколько недель для украинского правительства были неспокойными", — указал журналист.
Как отметил обозреватель, ситуация для Украины оказалась довольно сложной, так как контрнаступление ВСУ провалилось, даже не прорвав российскую оборону, а Западу не понравились последние выпады Зеленского: он и устроил истерику по поводу поддержки со стороны Великобритании и Польши. Кроме того, удары БПЛА по Москве заставили нервничать некоторые западные правительства.
"Киев играет с огнем. Как бы ни были они раздражены, они рискуют потерять своих союзников", — подытожил Бреттон-Гордон.
Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Согласно сводке Министерства обороны России от 4 августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может быть урегулирована только при учете территориальных изменений.