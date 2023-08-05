https://ria.ru/20230805/indiya-1888345012.html

В индийском штате Манипур в столкновениях убили трех человек

В индийском штате Манипур в столкновениях убили трех человек - РИА Новости, 05.08.2023

В индийском штате Манипур в столкновениях убили трех человек

Три человека были убиты в ходе новых столкновений в индийском штате Манипур, где в мае начались межобщинные столкновения, сообщает издание Hindu со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:51

2023-08-05T13:51

2023-08-05T13:51

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг – РИА Новости. Три человека были убиты в ходе новых столкновений в индийском штате Манипур, где в мае начались межобщинные столкновения, сообщает издание Hindu со ссылкой на полицию. "Три человека, в том числе отец и сын, были убиты боевиками в районе Бишнупур в Манипуре поздно ночью 4 августа. Все трое были застрелены, пока спали, а затем изрезаны мечами", - сообщили в полиции. Вспышки насилия и столкновения начались в ряде мест в индийском штате Манипур в начале мая этого года на фоне требования народа мейтей получить в Индии статус зарегистрированного племени. Эти требования вызвали протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата. В знак протеста они провели "Марш племенной солидарности", во время которого и вспыхнули беспорядки. Вопрос беспорядков в штате вновь стал в центре внимания после публикации в середине июля скандальной видеозаписи, на которой толпа мужчин ведет обнаженных женщин народности куки в поле, где они, по данным властей, были изнасилованы. Инцидент произошел в Манипуре 4 мая, но известно о нем стало только сейчас. Полиция Манипура уже арестовала по этому поводу шесть мужчин, в том числе предполагаемого зачинщика группового изнасилования женщин. Согласно уточненным данным властей штата, в результате столкновений были убиты 142 человека и 17 пропали без вести. В представленном в Верховный суд отчете правительства штата говорится, что по состоянию на 4 июля полицией было зарегистрировано 5 995 сообщений о правонарушении, а шесть "важных" подобных сообщений были переданы в центральное бюро расследования. Власти также заявили, что во время столкновений зарегистрировали 5053 случая поджога, арестовали 181 человека, а 6745 человек находятся под стражей.

https://ria.ru/20191105/1560573239.html

https://ria.ru/20230416/sudan-1865635280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, манипур, индия