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В индийском штате Манипур в столкновениях убили трех человек - РИА Новости, 05.08.2023
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13:51 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/indiya-1888345012.html
В индийском штате Манипур в столкновениях убили трех человек
В индийском штате Манипур в столкновениях убили трех человек - РИА Новости, 05.08.2023
В индийском штате Манипур в столкновениях убили трех человек
Три человека были убиты в ходе новых столкновений в индийском штате Манипур, где в мае начались межобщинные столкновения, сообщает издание Hindu со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:51
2023-08-05T13:51
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг – РИА Новости. Три человека были убиты в ходе новых столкновений в индийском штате Манипур, где в мае начались межобщинные столкновения, сообщает издание Hindu со ссылкой на полицию. "Три человека, в том числе отец и сын, были убиты боевиками в районе Бишнупур в Манипуре поздно ночью 4 августа. Все трое были застрелены, пока спали, а затем изрезаны мечами", - сообщили в полиции. Вспышки насилия и столкновения начались в ряде мест в индийском штате Манипур в начале мая этого года на фоне требования народа мейтей получить в Индии статус зарегистрированного племени. Эти требования вызвали протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата. В знак протеста они провели "Марш племенной солидарности", во время которого и вспыхнули беспорядки. Вопрос беспорядков в штате вновь стал в центре внимания после публикации в середине июля скандальной видеозаписи, на которой толпа мужчин ведет обнаженных женщин народности куки в поле, где они, по данным властей, были изнасилованы. Инцидент произошел в Манипуре 4 мая, но известно о нем стало только сейчас. Полиция Манипура уже арестовала по этому поводу шесть мужчин, в том числе предполагаемого зачинщика группового изнасилования женщин. Согласно уточненным данным властей штата, в результате столкновений были убиты 142 человека и 17 пропали без вести. В представленном в Верховный суд отчете правительства штата говорится, что по состоянию на 4 июля полицией было зарегистрировано 5 995 сообщений о правонарушении, а шесть "важных" подобных сообщений были переданы в центральное бюро расследования. Власти также заявили, что во время столкновений зарегистрировали 5053 случая поджога, арестовали 181 человека, а 6745 человек находятся под стражей.
https://ria.ru/20191105/1560573239.html
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в мире, манипур, индия
В мире, Манипур, Индия
В индийском штате Манипур в столкновениях убили трех человек

В индийском штате Манипур в новых межобщинных столкновениях убили трех человек

© AP Photo / Dar YasinПротестующий прыгает на машину индийской полиции
Протестующий прыгает на машину индийской полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Dar Yasin
Протестующий прыгает на машину индийской полиции. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг – РИА Новости. Три человека были убиты в ходе новых столкновений в индийском штате Манипур, где в мае начались межобщинные столкновения, сообщает издание Hindu со ссылкой на полицию.
"Три человека, в том числе отец и сын, были убиты боевиками в районе Бишнупур в Манипуре поздно ночью 4 августа. Все трое были застрелены, пока спали, а затем изрезаны мечами", - сообщили в полиции.
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Вспышки насилия и столкновения начались в ряде мест в индийском штате Манипур в начале мая этого года на фоне требования народа мейтей получить в Индии статус зарегистрированного племени. Эти требования вызвали протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата. В знак протеста они провели "Марш племенной солидарности", во время которого и вспыхнули беспорядки.
Вопрос беспорядков в штате вновь стал в центре внимания после публикации в середине июля скандальной видеозаписи, на которой толпа мужчин ведет обнаженных женщин народности куки в поле, где они, по данным властей, были изнасилованы. Инцидент произошел в Манипуре 4 мая, но известно о нем стало только сейчас. Полиция Манипура уже арестовала по этому поводу шесть мужчин, в том числе предполагаемого зачинщика группового изнасилования женщин.
Согласно уточненным данным властей штата, в результате столкновений были убиты 142 человека и 17 пропали без вести. В представленном в Верховный суд отчете правительства штата говорится, что по состоянию на 4 июля полицией было зарегистрировано 5 995 сообщений о правонарушении, а шесть "важных" подобных сообщений были переданы в центральное бюро расследования. Власти также заявили, что во время столкновений зарегистрировали 5053 случая поджога, арестовали 181 человека, а 6745 человек находятся под стражей.
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