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Минпромторг включил в список параллельного импорта бренды автозапчастей

Минпромторг включил в список параллельного импорта бренды автозапчастей - РИА Новости, 05.08.2023

Минпромторг включил в список параллельного импорта бренды автозапчастей

Минпромторг России дополнил список параллельного импорта брендами оптики, фотоаппаратуры, автозапчастей, аккумуляторов и батарей, соответствующий приказ... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T00:21

2023-08-05T00:21

2023-08-05T00:21

экономика

технологии

россия

максут шадаев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минпромторг России дополнил список параллельного импорта брендами оптики, фотоаппаратуры, автозапчастей, аккумуляторов и батарей, соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. "Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein", - отмечается в пресс-релизе министерства. Министерство отмечает, что в перечень не были включены линзы Acuvue, так как компания правообладатель "добросовестно продолжает официальные поставки". По данным пресс-службы министерства, изменения носят точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, брендами, прекратившими поставки в Российскую Федерацию, так и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию. При этом Минпромторг оставил смартфоны Samsung в списке параллельного импорта. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG, так как есть их китайские аналоги. Весной прошлого года правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20230731/import-1887459668.html

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экономика, технологии, россия, максут шадаев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)