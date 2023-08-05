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В немецком городе выпало 30 сантиметров града - РИА Новости, 05.08.2023
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21:45 05.08.2023 (обновлено: 22:58 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/grad-1888398073.html
В немецком городе выпало 30 сантиметров града
В немецком городе выпало 30 сантиметров града - РИА Новости, 05.08.2023
В немецком городе выпало 30 сантиметров града
В немецком Ройтлингене накануне выпало 30 сантиметров града, коммунальным службам пришлось применить снегоуборочную технику, пишет издание Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T21:45
2023-08-05T22:58
в мире
баден-вюртемберг
германия
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БЕРЛИН, 5 авг — РИА Новости. В немецком Ройтлингене накануне выпало 30 сантиметров града, коммунальным службам пришлось применить снегоуборочную технику, пишет издание Süddeutsche Zeitung. "В пятницу днем гроза второго уровня опасности накрыла центр города Ройтлинген в Баден-Вюртемберге слоем града высотой в 30 сантиметров", — говорится в публикации.Из-за быстро тающего льда потоки воды с листвой забили ливневки. В итоге оказались затоплены несколько подземных автостоянок и подвалов, а близлежащая река ненадолго вышла из берегов. Для уборки льда в центр города прибыли 250 сотрудников добровольной пожарной службы и снегоуборочные машины.
https://ria.ru/20230805/pogoda-1888381745.html
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в мире, баден-вюртемберг, германия
В мире, Баден-Вюртемберг, Германия
В немецком городе выпало 30 сантиметров града

Süddeutsche Zeitung: в центре немецкого города Ройтлинген выпало 30 сантиметров града

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваСнег в Германии
Снег в Германии - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Снег в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 авг — РИА Новости. В немецком Ройтлингене накануне выпало 30 сантиметров града, коммунальным службам пришлось применить снегоуборочную технику, пишет издание Süddeutsche Zeitung.
"В пятницу днем гроза второго уровня опасности накрыла центр города Ройтлинген в Баден-Вюртемберге слоем града высотой в 30 сантиметров", — говорится в публикации.
Из-за быстро тающего льда потоки воды с листвой забили ливневки. В итоге оказались затоплены несколько подземных автостоянок и подвалов, а близлежащая река ненадолго вышла из берегов.
Для уборки льда в центр города прибыли 250 сотрудников добровольной пожарной службы и снегоуборочные машины.
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