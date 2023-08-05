https://ria.ru/20230805/grad-1888398073.html
В немецком городе выпало 30 сантиметров града
В немецком городе выпало 30 сантиметров града - РИА Новости, 05.08.2023
В немецком городе выпало 30 сантиметров града
В немецком Ройтлингене накануне выпало 30 сантиметров града, коммунальным службам пришлось применить снегоуборочную технику, пишет издание Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T21:45
2023-08-05T21:45
2023-08-05T22:58
в мире
баден-вюртемберг
германия
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БЕРЛИН, 5 авг — РИА Новости. В немецком Ройтлингене накануне выпало 30 сантиметров града, коммунальным службам пришлось применить снегоуборочную технику, пишет издание Süddeutsche Zeitung. "В пятницу днем гроза второго уровня опасности накрыла центр города Ройтлинген в Баден-Вюртемберге слоем града высотой в 30 сантиметров", — говорится в публикации.Из-за быстро тающего льда потоки воды с листвой забили ливневки. В итоге оказались затоплены несколько подземных автостоянок и подвалов, а близлежащая река ненадолго вышла из берегов. Для уборки льда в центр города прибыли 250 сотрудников добровольной пожарной службы и снегоуборочные машины.
https://ria.ru/20230805/pogoda-1888381745.html
баден-вюртемберг
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баден-вюртемберг, германия
В мире, Баден-Вюртемберг, Германия
В немецком городе выпало 30 сантиметров града
Süddeutsche Zeitung: в центре немецкого города Ройтлинген выпало 30 сантиметров града