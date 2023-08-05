https://ria.ru/20230805/grad-1888398073.html

В немецком городе выпало 30 сантиметров града

В немецком городе выпало 30 сантиметров града - РИА Новости, 05.08.2023

В немецком городе выпало 30 сантиметров града

В немецком Ройтлингене накануне выпало 30 сантиметров града, коммунальным службам пришлось применить снегоуборочную технику, пишет издание Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T21:45

2023-08-05T21:45

2023-08-05T22:58

в мире

баден-вюртемберг

германия

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БЕРЛИН, 5 авг — РИА Новости. В немецком Ройтлингене накануне выпало 30 сантиметров града, коммунальным службам пришлось применить снегоуборочную технику, пишет издание Süddeutsche Zeitung. "В пятницу днем гроза второго уровня опасности накрыла центр города Ройтлинген в Баден-Вюртемберге слоем града высотой в 30 сантиметров", — говорится в публикации.Из-за быстро тающего льда потоки воды с листвой забили ливневки. В итоге оказались затоплены несколько подземных автостоянок и подвалов, а близлежащая река ненадолго вышла из берегов. Для уборки льда в центр города прибыли 250 сотрудников добровольной пожарной службы и снегоуборочные машины.

https://ria.ru/20230805/pogoda-1888381745.html

баден-вюртемберг

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, баден-вюртемберг, германия