https://ria.ru/20230805/gorlovka-1888320043.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.08.2023

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T09:33

2023-08-05T09:33

2023-08-05T09:37

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

в мире

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале."В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница Горловки. Светлая память", - написал мэр в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230803/obstrel-1888037856.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, происшествия, в мире, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол