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При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.08.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:33
2023-08-05T09:33
2023-08-05T09:37
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
в мире
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донецкая народная республика
иван приходько
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале."В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница Горловки. Светлая память", - написал мэр в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230803/obstrel-1888037856.html
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донецк
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
Мэр Горловки Приходько: при обстреле города со стороны ВСУ погибла мирная жительница