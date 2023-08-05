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При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 05.08.2023 (обновлено: 09:37 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/gorlovka-1888320043.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.08.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:33
2023-08-05T09:37
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
в мире
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале."В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница Горловки. Светлая память", - написал мэр в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230803/obstrel-1888037856.html
горловка
донецк
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горловка, происшествия, в мире, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Мэр Горловки Приходько: при обстреле города со стороны ВСУ погибла мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница Горловки. Светлая память", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаПроисшествияВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
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