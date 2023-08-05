В МИД Венгрии рассказали, что ждет страну без российского газа
МИД Венгрии: без газа из России в домах не будет отопления и остановится промышленность
Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 авг — РИА Новости. Без долгосрочного договора с "Газпромом" в Венгрии остановилась бы промышленность и не было бы отопления в квартирах, заявил госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер, ответственный за двусторонние отношения.
Так он прокомментировал высказывание оппозиции о том, что соглашение с российской компанией якобы дорогое и бесполезное для Будапешта.
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"Из годового потребления газа в Венгрии 85 процентов — это российский газ. Это количество невозможно восполнить в обозримом будущем, то есть без российского газа Венгрия замерзнет, не будет отопления в квартирах, остановится промышленность, исчезнут рабочие места", — написал Менцер в Facebook*.
Он добавил, что российский газ означает надежность поставок и энергетическую безопасность.
По словам госсекретаря МИД, высокие цены на сырье вызваны "вредной санкционной политикой Брюсселя, выталкивающего российские энергоресурсы из Европы". Менцер также напомнил, что Венгрия работает над диверсификацией энергопоставок: помимо "Газпрома", Будапешт заключил долгосрочный контракт с компанией Shell. Кроме того, есть договор о поставке газа из Азербайджана, рассматривается возможность закупки энергоресурса в Катаре, Турции и Румынии.
Ранее венгерская энергокомпания MVM CEEnergy и азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR подписали соглашение, по которому в Венгрию до конца 2023 года поступит 100 миллионов кубометров газа. В долгосрочной перспективе объем поставок планируют увеличить до двух миллиардов кубометров в год.
В МИД Венгрии неоднократно заявляли, что страна работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского сырья, Будапешт заинтересован в увеличении поставок СПГ через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам главы министерства Петера Сийярто, Венгрия в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российского энергоресурса через Украину прекратится.
Ранее Сийярто отмечал, что во время его визита в катарскую Доху удалось заключить соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Глава МИД подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставках нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021-го подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из этого объема 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и один миллиард — через Австрию. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023-го было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.
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