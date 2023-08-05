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Австралийский активист посылает протестующим в Гане российские флаги - РИА Новости, 05.08.2023
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20:50 05.08.2023 (обновлено: 20:51 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/flagi-1888392823.html
Австралийский активист посылает протестующим в Гане российские флаги
Австралийский активист посылает протестующим в Гане российские флаги - РИА Новости, 05.08.2023
Австралийский активист посылает протестующим в Гане российские флаги
Австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России, отправил в Гану сотню российских флагов для участников протестов против НАТО, об этом он РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:50
2023-08-05T20:51
в мире
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гана
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владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России, отправил в Гану сотню российских флагов для участников протестов против НАТО, об этом он сообщил РИА Новости по телефону в субботу из Сиднея. Скрывающийся от преследования австралийских властей в генконсульстве РФ в Сиднее Бойков сказал, что направил в Гану 100 российских флагов и портреты российского президента Владимира Путина. Поддержку протестов Гане Бойков оказывает через свою программу на австралийском радио TNT. "В Гане будут раздавать бесплатно российскую пшеницу, чтобы разоблачить распространяемую ложь о том, что Россия создает голод в Африке", - отметил Бойков, получивший известность как "австралийский казак". По его словам, акция планируется на Площади независимости в Аккре с согласия местной армии и полиции. "Мы увидели, что местные участники протестов используют самодельно изготовленные российские флаги, и заказали для них и отправили в Гану новые", - сказал Бойков. В Австралии он стал известен акциями против жестких мер властей во время пандемии COVID-19, а затем привлек своих сторонников к поддержке России. Австралийские власти пытались арестовать Бойкова, но он укрылся в дипмиссии России в Сиднее и через соцсети стал организовывать пророссийские акции в Австралии и других странах. Ранее Бойков сообщил, что добивается российского гражданства. Гана считается одной из приоритетных стран для России на африканском континенте с точки зрения развития торгово-экономических отношений.
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в мире, россия, гана, сидней, владимир путин, нато, африка
В мире, Россия, Гана, Сидней, Владимир Путин, НАТО, Африка
Австралийский активист посылает протестующим в Гане российские флаги

Австралийский активист отправил участникам протестов против НАТО в Гане сто флагов России

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России, отправил в Гану сотню российских флагов для участников протестов против НАТО, об этом он сообщил РИА Новости по телефону в субботу из Сиднея.
Скрывающийся от преследования австралийских властей в генконсульстве РФ в Сиднее Бойков сказал, что направил в Гану 100 российских флагов и портреты российского президента Владимира Путина.
Поддержку протестов Гане Бойков оказывает через свою программу на австралийском радио TNT.
«
"В Гане будут раздавать бесплатно российскую пшеницу, чтобы разоблачить распространяемую ложь о том, что Россия создает голод в Африке", - отметил Бойков, получивший известность как "австралийский казак".
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По его словам, акция планируется на Площади независимости в Аккре с согласия местной армии и полиции.
«
"Мы увидели, что местные участники протестов используют самодельно изготовленные российские флаги, и заказали для них и отправили в Гану новые", - сказал Бойков.
В Австралии он стал известен акциями против жестких мер властей во время пандемии COVID-19, а затем привлек своих сторонников к поддержке России. Австралийские власти пытались арестовать Бойкова, но он укрылся в дипмиссии России в Сиднее и через соцсети стал организовывать пророссийские акции в Австралии и других странах. Ранее Бойков сообщил, что добивается российского гражданства.
Гана считается одной из приоритетных стран для России на африканском континенте с точки зрения развития торгово-экономических отношений.
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