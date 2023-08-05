https://ria.ru/20230805/flagi-1888392823.html

Австралийский активист посылает протестующим в Гане российские флаги

Австралийский активист посылает протестующим в Гане российские флаги - РИА Новости, 05.08.2023

Австралийский активист посылает протестующим в Гане российские флаги

Австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России, отправил в Гану сотню российских флагов для участников протестов против НАТО, об этом он РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T20:50

2023-08-05T20:50

2023-08-05T20:51

в мире

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гана

сидней

владимир путин

нато

африка

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России, отправил в Гану сотню российских флагов для участников протестов против НАТО, об этом он сообщил РИА Новости по телефону в субботу из Сиднея. Скрывающийся от преследования австралийских властей в генконсульстве РФ в Сиднее Бойков сказал, что направил в Гану 100 российских флагов и портреты российского президента Владимира Путина. Поддержку протестов Гане Бойков оказывает через свою программу на австралийском радио TNT. "В Гане будут раздавать бесплатно российскую пшеницу, чтобы разоблачить распространяемую ложь о том, что Россия создает голод в Африке", - отметил Бойков, получивший известность как "австралийский казак". По его словам, акция планируется на Площади независимости в Аккре с согласия местной армии и полиции. "Мы увидели, что местные участники протестов используют самодельно изготовленные российские флаги, и заказали для них и отправили в Гану новые", - сказал Бойков. В Австралии он стал известен акциями против жестких мер властей во время пандемии COVID-19, а затем привлек своих сторонников к поддержке России. Австралийские власти пытались арестовать Бойкова, но он укрылся в дипмиссии России в Сиднее и через соцсети стал организовывать пророссийские акции в Австралии и других странах. Ранее Бойков сообщил, что добивается российского гражданства. Гана считается одной из приоритетных стран для России на африканском континенте с точки зрения развития торгово-экономических отношений.

https://ria.ru/20230802/zerno-1887780847.html

https://ria.ru/20230728/rets-1886927917.html

россия

гана

сидней

африка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, гана, сидней, владимир путин, нато, африка