https://ria.ru/20230805/festival-1888238126.html

В Москве стартовал Тайский фестиваль

В Москве стартовал Тайский фестиваль - РИА Новости, 05.08.2023

В Москве стартовал Тайский фестиваль

В Москве предлагают отправиться в Азию, не выезжая из города, – с 4 по 6 августа саду "Эрмитаж" проходит фестиваль "Креативное путешествие в Таиланд 2023",... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T00:37

2023-08-05T00:37

2023-08-05T00:37

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В Москве предлагают отправиться в Азию, не выезжая из города, – с 4 по 6 августа саду "Эрмитаж" проходит фестиваль "Креативное путешествие в Таиланд 2023", сообщает официальный сайт мэра Москвы.В программе – мастер-классы, презентации и концерты, посвященные культуре и традициям королевства. Будут представлены туристические направления в Таиланд от Московского офиса ТАТ, а также от города Паттайя и Туристической ассоциации Пхукета.Кроме того, на фестивале состоится показ модной коллекции "Красота современного тайского шелка", созданной молодыми дизайнерами, желающими сохранить наследие этой ткани и вернуть ее в мейнстрим моды.Рестораны и магазины предложат гостям свою продукцию и покажут особенности приготовления блюд тайской кухни.Желающие смогут попробовать традиционные тайские спа-процедуры и массаж.Будет и музыка. Гости услышат джазовые композиции в исполнении известного в королевстве "Квартета Доктора Патхорна Срикаранонды" при участии Петит Йады (Petite Yada), певицы из шоу "Голос".Для детей разработана своя программа мероприятий с мастер-классами и конкурсами. Например, после показательных выступлений бойцов тайского бокса для юных гостей фестиваля будет проведен конкурс на лучший удар.Праздник организован Посольством Королевства Таиланд вместе с Team Thailand, а также гостями из города Паттайя, ботанического сада Нонг Нуч в Паттайе и Туристической ассоциацией Пхукета при поддержке Правительства Москвы и Департамента внешнеэкономических и международных связей города МосквыОфициальная церемония открытия начнется сегодня, 4 августа, в 18:00. Мероприятия во все фестивальные дни — 4, 5 и 6 августа — будут проходить с 10:00 до 20:00. Вход свободный.Гостей ожидается много. Впервые фестиваль культуры Таиланда состоялся в 2014 году и сразу стал популярным. По заверениям организаторов, его посещают не менее 120 тысяч жителей и гостей столицы.

https://ria.ru/20230801/kamchatka-1887593768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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