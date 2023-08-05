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В Москве стартовал Тайский фестиваль - РИА Новости, 05.08.2023
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Туризм
 
00:37 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/festival-1888238126.html
В Москве стартовал Тайский фестиваль
В Москве стартовал Тайский фестиваль - РИА Новости, 05.08.2023
В Москве стартовал Тайский фестиваль
В Москве предлагают отправиться в Азию, не выезжая из города, – с 4 по 6 августа саду "Эрмитаж" проходит фестиваль "Креативное путешествие в Таиланд 2023",... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T00:37
2023-08-05T00:37
туризм
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таиланд
паттайя
пхукет (остров)
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В Москве предлагают отправиться в Азию, не выезжая из города, – с 4 по 6 августа саду "Эрмитаж" проходит фестиваль "Креативное путешествие в Таиланд 2023", сообщает официальный сайт мэра Москвы.В программе – мастер-классы, презентации и концерты, посвященные культуре и традициям королевства. Будут представлены туристические направления в Таиланд от Московского офиса ТАТ, а также от города Паттайя и Туристической ассоциации Пхукета.Кроме того, на фестивале состоится показ модной коллекции "Красота современного тайского шелка", созданной молодыми дизайнерами, желающими сохранить наследие этой ткани и вернуть ее в мейнстрим моды.Рестораны и магазины предложат гостям свою продукцию и покажут особенности приготовления блюд тайской кухни.Желающие смогут попробовать традиционные тайские спа-процедуры и массаж.Будет и музыка. Гости услышат джазовые композиции в исполнении известного в королевстве "Квартета Доктора Патхорна Срикаранонды" при участии Петит Йады (Petite Yada), певицы из шоу "Голос".Для детей разработана своя программа мероприятий с мастер-классами и конкурсами. Например, после показательных выступлений бойцов тайского бокса для юных гостей фестиваля будет проведен конкурс на лучший удар.Праздник организован Посольством Королевства Таиланд вместе с Team Thailand, а также гостями из города Паттайя, ботанического сада Нонг Нуч в Паттайе и Туристической ассоциацией Пхукета при поддержке Правительства Москвы и Департамента внешнеэкономических и международных связей города МосквыОфициальная церемония открытия начнется сегодня, 4 августа, в 18:00. Мероприятия во все фестивальные дни — 4, 5 и 6 августа — будут проходить с 10:00 до 20:00. Вход свободный.Гостей ожидается много. Впервые фестиваль культуры Таиланда состоялся в 2014 году и сразу стал популярным. По заверениям организаторов, его посещают не менее 120 тысяч жителей и гостей столицы.
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новости - туризм, туризм, туристы, москва, таиланд, паттайя, пхукет (остров), куда сходить , куда поехать в выходные
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Москва, Таиланд, Паттайя, Пхукет (остров), куда сходить , куда поехать в выходные
В Москве стартовал Тайский фестиваль

В Москве в саду "Эрмитаж" стартовал фестиваль "Креативное путешествие в Таиланд 2023"

© Фото : Официальный сайт правительства МосквыТайский фестиваль в Москве
Тайский фестиваль в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : Официальный сайт правительства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В Москве предлагают отправиться в Азию, не выезжая из города, – с 4 по 6 августа саду "Эрмитаж" проходит фестиваль "Креативное путешествие в Таиланд 2023", сообщает официальный сайт мэра Москвы.
В программе – мастер-классы, презентации и концерты, посвященные культуре и традициям королевства. Будут представлены туристические направления в Таиланд от Московского офиса ТАТ, а также от города Паттайя и Туристической ассоциации Пхукета.
Кроме того, на фестивале состоится показ модной коллекции "Красота современного тайского шелка", созданной молодыми дизайнерами, желающими сохранить наследие этой ткани и вернуть ее в мейнстрим моды.
Рестораны и магазины предложат гостям свою продукцию и покажут особенности приготовления блюд тайской кухни.
Желающие смогут попробовать традиционные тайские спа-процедуры и массаж.
Будет и музыка. Гости услышат джазовые композиции в исполнении известного в королевстве "Квартета Доктора Патхорна Срикаранонды" при участии Петит Йады (Petite Yada), певицы из шоу "Голос".
Для детей разработана своя программа мероприятий с мастер-классами и конкурсами. Например, после показательных выступлений бойцов тайского бокса для юных гостей фестиваля будет проведен конкурс на лучший удар.
© Фото : Официальный сайт правительства МосквыТайский фестиваль в Москве
Тайский фестиваль в Москве
Тайский фестиваль в Москве
© Фото : Официальный сайт правительства Москвы
1 из 4
© Фото : Официальный сайт правительства Москвы

Выступления на Тайском фестивале

Тайский фестиваль в Москве

Выступления на Тайском фестивале

© Фото : Официальный сайт правительства Москвы
2 из 4
© Фото : Официальный сайт правительства Москвы

Дефиле на Тайском фестивале

Тайский фестиваль в Москве

Дефиле на Тайском фестивале

© Фото : Официальный сайт правительства Москвы
3 из 4
© Фото : Официальный сайт правительства Москвы

Тайская кухня

Тайский фестиваль в Москве

Тайская кухня

© Фото : Официальный сайт правительства Москвы
4 из 4
Тайский фестиваль в Москве
© Фото : Официальный сайт правительства Москвы
1 из 4

Выступления на Тайском фестивале

© Фото : Официальный сайт правительства Москвы
2 из 4

Дефиле на Тайском фестивале

© Фото : Официальный сайт правительства Москвы
3 из 4

Тайская кухня

© Фото : Официальный сайт правительства Москвы
4 из 4
Праздник организован Посольством Королевства Таиланд вместе с Team Thailand, а также гостями из города Паттайя, ботанического сада Нонг Нуч в Паттайе и Туристической ассоциацией Пхукета при поддержке Правительства Москвы и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы
Официальная церемония открытия начнется сегодня, 4 августа, в 18:00. Мероприятия во все фестивальные дни — 4, 5 и 6 августа — будут проходить с 10:00 до 20:00. Вход свободный.
Гостей ожидается много. Впервые фестиваль культуры Таиланда состоялся в 2014 году и сразу стал популярным. По заверениям организаторов, его посещают не менее 120 тысяч жителей и гостей столицы.
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