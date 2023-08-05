https://ria.ru/20230805/ekspertiza-1888338371.html

Правительство одобрило проект оптимизации экоэкспертизы

Правительство одобрило проект оптимизации экоэкспертизы - РИА Новости, 05.08.2023

Правительство одобрило проект оптимизации экоэкспертизы

Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона, направленный на совершенствование и оптимизацию проведения государственной экологической... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:43

2023-08-05T12:43

2023-08-05T12:43

общество

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона, направленный на совершенствование и оптимизацию проведения государственной экологической экспертизы, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об экологической экспертизе" и иные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об улучшении проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), включая сокращение срока проведения, оптимизацию общественных обсуждений, а также конкретизацию и уточнение отдельных положений законов, связанных с проведением данных процедур.

https://realty.ria.ru/20230710/gradostroitelstvo-1883259090.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия