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Правительство одобрило проект оптимизации экоэкспертизы - РИА Новости, 05.08.2023
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12:43 05.08.2023
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Правительство одобрило проект оптимизации экоэкспертизы
Правительство одобрило проект оптимизации экоэкспертизы - РИА Новости, 05.08.2023
Правительство одобрило проект оптимизации экоэкспертизы
Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона, направленный на совершенствование и оптимизацию проведения государственной экологической... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:43
2023-08-05T12:43
общество
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона, направленный на совершенствование и оптимизацию проведения государственной экологической экспертизы, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об экологической экспертизе" и иные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об улучшении проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), включая сокращение срока проведения, оптимизацию общественных обсуждений, а также конкретизацию и уточнение отдельных положений законов, связанных с проведением данных процедур.
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общество, россия
Общество, Россия
Правительство одобрило проект оптимизации экоэкспертизы

Правительство одобрило проект оптимизации и совершенствования экологической экспертизы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации в Москве
Дом Правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом Правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона, направленный на совершенствование и оптимизацию проведения государственной экологической экспертизы, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об экологической экспертизе" и иные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет об улучшении проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), включая сокращение срока проведения, оптимизацию общественных обсуждений, а также конкретизацию и уточнение отдельных положений законов, связанных с проведением данных процедур.
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