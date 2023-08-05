https://ria.ru/20230805/ekspertiza-1888338371.html
Правительство одобрило проект оптимизации экоэкспертизы
Правительство одобрило проект оптимизации экоэкспертизы - РИА Новости, 05.08.2023
Правительство одобрило проект оптимизации экоэкспертизы
Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона, направленный на совершенствование и оптимизацию проведения государственной экологической... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:43
2023-08-05T12:43
2023-08-05T12:43
общество
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона, направленный на совершенствование и оптимизацию проведения государственной экологической экспертизы, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об экологической экспертизе" и иные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об улучшении проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), включая сокращение срока проведения, оптимизацию общественных обсуждений, а также конкретизацию и уточнение отдельных положений законов, связанных с проведением данных процедур.
https://realty.ria.ru/20230710/gradostroitelstvo-1883259090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Правительство одобрило проект оптимизации экоэкспертизы
Правительство одобрило проект оптимизации и совершенствования экологической экспертизы
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона, направленный на совершенствование и оптимизацию проведения государственной экологической экспертизы, сообщается на сайте кабмина
.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об экологической экспертизе" и иные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет об улучшении проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), включая сокращение срока проведения, оптимизацию общественных обсуждений, а также конкретизацию и уточнение отдельных положений законов, связанных с проведением данных процедур.
Путин наделил кабмин дополнительными полномочиями по градостроительству