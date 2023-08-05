https://ria.ru/20230805/ekipazh-1888354836.html
Экипаж танка "Алёша" уничтожил в бою восемь единиц техники ВСУ
Экипаж танка "Алёша" уничтожил в бою восемь единиц техники ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023
Экипаж танка "Алёша" уничтожил в бою восемь единиц техники ВСУ
Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении и представленный за это к званиям Героев России, уничтожил в том бою 8... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:25
2023-08-05T15:25
2023-08-05T15:37
специальная военная операция на украине
россия
т-72б
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885904088_0:0:3246:1827_1920x0_80_0_0_41408be85a8b1f208bf3c5ac51c788f0.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении и представленный за это к званиям Героев России, уничтожил в том бою 8 единиц бронетехники противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр "М113" и пять бронетранспортёров "MaxxPro" американского производства вместе с десантом", - сказали в ведомстве. После уничтожения последней боевой машины противника, уточнили в Минобороны, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда в боевой машине закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. "Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант Расим Баксиков совместно со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место. Буксировка танка была осуществлена под непрекращающимся обстрелом противника. Благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка был спасен", - рассказали в министерстве. "Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными", - уточнили в ведомстве.Как рассказали в ведомстве, перед этим боем экипаж танка "Алёша" под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, вследствие чего механик-водитель получил ранение. Командир экипажа Баксиков эвакуировал раненного военнослужащего из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу Расим принял решение занять его место в бою.В свою очередь лейтенант Александр Леваков, оценив обстановку, принял решение заменить раненного члена экипажа и занял рабочее место командира танка и выдвинулся в направлении позиций нашего мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся."На подходе к одному из населенных пунктов, лейтенант Леваков обнаружил находившихся в одной из ближайших лесополос 8 единиц техники противника, в том числе два танка. Оценив обстановку, старший лейтенант Баксиков принял решение и незамедлительно вступил в бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью", - рассказали в Минобороны.Там добавили, что находясь на месте механика-водителя Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка.Ранее в ведомстве сообщали, что сам бой случился на запорожском направлении в июне.В конце июля в сети широко разошлось видео того боя, снятое с БПЛА.
https://ria.ru/20230805/alesha-1888354273.html
https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888343168.html
https://ria.ru/20230805/punkty-1888355128.html
https://ria.ru/20230805/ukraina-1888331287.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885904088_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_5e3b58f1086680d04eb92c9efde6443c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, т-72б, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Т-72Б, Безопасность
Экипаж танка "Алёша" уничтожил в бою восемь единиц техники ВСУ
Минобороны: экипаж танка "Алёша" уничтожил в бою восемь единиц техники противника
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении и представленный за это к званиям Героев России, уничтожил в том бою 8 единиц бронетехники противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«
"В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр "М113" и пять бронетранспортёров "MaxxPro" американского производства вместе с десантом", - сказали в ведомстве.
Экипаж танка "Алеша", разгромивший технику ВСУ, представят к награде
После уничтожения последней боевой машины противника, уточнили в Минобороны, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.
Когда в боевой машине закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк.
«
"Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант Расим Баксиков совместно со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место. Буксировка танка была осуществлена под непрекращающимся обстрелом противника. Благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка был спасен", - рассказали в министерстве.
«
"Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными", - уточнили в ведомстве.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Как рассказали в ведомстве, перед этим боем экипаж танка "Алёша" под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, вследствие чего механик-водитель получил ранение. Командир экипажа Баксиков эвакуировал раненного военнослужащего из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу Расим принял решение занять его место в бою.
В свою очередь лейтенант Александр Леваков, оценив обстановку, принял решение заменить раненного члена экипажа и занял рабочее место командира танка и выдвинулся в направлении позиций нашего мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся.
ВС России при освобождении Новоселовского захватили 11 опорных пунктов ВСУ
«
"На подходе к одному из населенных пунктов, лейтенант Леваков обнаружил находившихся в одной из ближайших лесополос 8 единиц техники противника, в том числе два танка. Оценив обстановку, старший лейтенант Баксиков принял решение и незамедлительно вступил в бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью", - рассказали в Минобороны.
Там добавили, что находясь на месте механика-водителя Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка.
Ранее в ведомстве сообщали, что сам бой случился на запорожском направлении в июне.
В конце июля в сети широко разошлось видео того боя, снятое с БПЛА.
Украина стала полигоном, заявил сдавшийся в плен военный ВСУ