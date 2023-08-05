https://ria.ru/20230805/ekipazh-1888354836.html

Экипаж танка "Алёша" уничтожил в бою восемь единиц техники ВСУ

Экипаж танка "Алёша" уничтожил в бою восемь единиц техники ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023

Экипаж танка "Алёша" уничтожил в бою восемь единиц техники ВСУ

Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении и представленный за это к званиям Героев России, уничтожил в том бою 8... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T15:25

2023-08-05T15:25

2023-08-05T15:37

специальная военная операция на украине

россия

т-72б

безопасность

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении и представленный за это к званиям Героев России, уничтожил в том бою 8 единиц бронетехники противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр "М113" и пять бронетранспортёров "MaxxPro" американского производства вместе с десантом", - сказали в ведомстве. После уничтожения последней боевой машины противника, уточнили в Минобороны, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда в боевой машине закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. "Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант Расим Баксиков совместно со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место. Буксировка танка была осуществлена под непрекращающимся обстрелом противника. Благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка был спасен", - рассказали в министерстве. "Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными", - уточнили в ведомстве.Как рассказали в ведомстве, перед этим боем экипаж танка "Алёша" под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, вследствие чего механик-водитель получил ранение. Командир экипажа Баксиков эвакуировал раненного военнослужащего из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу Расим принял решение занять его место в бою.В свою очередь лейтенант Александр Леваков, оценив обстановку, принял решение заменить раненного члена экипажа и занял рабочее место командира танка и выдвинулся в направлении позиций нашего мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся."На подходе к одному из населенных пунктов, лейтенант Леваков обнаружил находившихся в одной из ближайших лесополос 8 единиц техники противника, в том числе два танка. Оценив обстановку, старший лейтенант Баксиков принял решение и незамедлительно вступил в бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью", - рассказали в Минобороны.Там добавили, что находясь на месте механика-водителя Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка.Ранее в ведомстве сообщали, что сам бой случился на запорожском направлении в июне.В конце июля в сети широко разошлось видео того боя, снятое с БПЛА.

https://ria.ru/20230805/alesha-1888354273.html

https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888343168.html

https://ria.ru/20230805/punkty-1888355128.html

https://ria.ru/20230805/ukraina-1888331287.html

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россия, т-72б, безопасность