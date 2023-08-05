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Минтранс рассказал, какие возможности будут у любительских дронов - РИА Новости, 05.08.2023
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15:40 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/drony-1888356679.html
Минтранс рассказал, какие возможности будут у любительских дронов
Минтранс рассказал, какие возможности будут у любительских дронов - РИА Новости, 05.08.2023
Минтранс рассказал, какие возможности будут у любительских дронов
Любительские беспилотники смогут летать в городах и других населенных пунктах России в специальных отведенных для этого зонах, сообщил журналистам в субботу на... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:40
2023-08-05T15:40
технологии
россия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Любительские беспилотники смогут летать в городах и других населенных пунктах России в специальных отведенных для этого зонах, сообщил журналистам в субботу на "Архипелаге 2023" в Новосибирске замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик. "Любительские дроны смогут (летать – ред.). Будут специальные зоны выделены в каждом городе и населенном пункте. При желании местных администраций, они будут обращаться в Минтранс – мы будем устанавливать определенные зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах", - сказал он. Замминистра также добавил, что в целом с 1 сентября текущего года и с 1 марта 2024 года будут значительно упрощены правила использования любительских дронов и беспилотников для сельского хозяйства.
https://ria.ru/20230805/drony-1888354003.html
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технологии, россия, новосибирск
Технологии, Россия, Новосибирск
Минтранс рассказал, какие возможности будут у любительских дронов

Минтранс: любительские дроны смогут летать в городах в специальных зонах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУчения по предупреждению и ликвидации последствий паводков
Учения по предупреждению и ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Учения по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Любительские беспилотники смогут летать в городах и других населенных пунктах России в специальных отведенных для этого зонах, сообщил журналистам в субботу на "Архипелаге 2023" в Новосибирске замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик.
"Любительские дроны смогут (летать – ред.). Будут специальные зоны выделены в каждом городе и населенном пункте. При желании местных администраций, они будут обращаться в Минтранс – мы будем устанавливать определенные зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах", - сказал он.
Замминистра также добавил, что в целом с 1 сентября текущего года и с 1 марта 2024 года будут значительно упрощены правила использования любительских дронов и беспилотников для сельского хозяйства.
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Минтранс сообщил, что надо для интеграции дронов в воздушное пространство
Вчера, 15:18
 
ТехнологииРоссияНовосибирск
 
 
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