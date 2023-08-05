https://ria.ru/20230805/drony-1888356679.html

Минтранс рассказал, какие возможности будут у любительских дронов

Минтранс рассказал, какие возможности будут у любительских дронов - РИА Новости, 05.08.2023

Минтранс рассказал, какие возможности будут у любительских дронов

Любительские беспилотники смогут летать в городах и других населенных пунктах России в специальных отведенных для этого зонах, сообщил журналистам в субботу на... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T15:40

2023-08-05T15:40

2023-08-05T15:40

технологии

россия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Любительские беспилотники смогут летать в городах и других населенных пунктах России в специальных отведенных для этого зонах, сообщил журналистам в субботу на "Архипелаге 2023" в Новосибирске замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик. "Любительские дроны смогут (летать – ред.). Будут специальные зоны выделены в каждом городе и населенном пункте. При желании местных администраций, они будут обращаться в Минтранс – мы будем устанавливать определенные зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах", - сказал он. Замминистра также добавил, что в целом с 1 сентября текущего года и с 1 марта 2024 года будут значительно упрощены правила использования любительских дронов и беспилотников для сельского хозяйства.

https://ria.ru/20230805/drony-1888354003.html

россия

новосибирск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, новосибирск