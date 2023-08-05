https://ria.ru/20230805/drony-1888354003.html

Минтранс сообщил, что надо для интеграции дронов в воздушное пространство

Минтранс сообщил, что надо для интеграции дронов в воздушное пространство - РИА Новости, 05.08.2023

Минтранс сообщил, что надо для интеграции дронов в воздушное пространство

Системы искусственного интеллекта потребуются для интеграции беспилотников в пилотируемое воздушное пространство, варианты управления дронами пока обсуждаются,... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T15:18

2023-08-05T15:18

2023-08-05T15:18

россия

новосибирск

технологии

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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Системы искусственного интеллекта потребуются для интеграции беспилотников в пилотируемое воздушное пространство, варианты управления дронами пока обсуждаются, сообщил журналистам в субботу на "Архипелаге 2023" в Новосибирске замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик. "Понятно, что это возрастание нагрузки (на диспетчеров – ред.), но собираемся сюда искусственный интеллект привлечь. Уже сегодня есть автоматизированная интегрированная система управления, которая здорово помогает диспетчерам для снятия нагрузки. Но понимаем, что в случае интегрирования в единое воздушное пространство значительно возрастет количество используемых беспилотников, соответственно, возрастет нагрузка на диспетчеров. У нас идет обсуждение, каким образом это будет управляться. Есть несколько вариантов решения", - сказал он. Чалик пояснил, что разговор идет о том, что диспетчерам будут помогать системы и программы, в том числе искусственный интеллект. "Основная идея в том, что беспилотники должны быть оборудованы также, как пилотируемые, но понятно, что они будут меньше по размерам, массе. Но оборудование должно быть именно такое. Нам необходимо защитить пилотируемые воздушные суда в случае конфликта с беспилотниками. Беспилотник должен среагировать первым и уйти от возможного столкновения. Это основное", - сказал замглавы Минтранса РФ. Между тем Чалик отметил, что пока в РФ по сути нет ни одного дрона, оборудованного хотя бы аппаратурой предупреждения столкновения. "Это основное, чтобы не было угрозы пилотируемой авиации. Речь об этом. Как только появится, мы будем понимать, какое количество беспилотников появится в пилотируемом воздушном пространстве и будут подпадать под управление воздушным движением", - добавил он.

https://ria.ru/20230805/dron-1888307756.html

https://realty.ria.ru/20230724/robot-1885884564.html

россия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, новосибирск, технологии