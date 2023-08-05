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России нужно не меньше ста тысяч операторов дронов, заявили в Росавиации - РИА Новости, 05.08.2023
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14:34 05.08.2023 (обновлено: 14:54 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/drony-1888348811.html
России нужно не меньше ста тысяч операторов дронов, заявили в Росавиации
России нужно не меньше ста тысяч операторов дронов, заявили в Росавиации - РИА Новости, 05.08.2023
России нужно не меньше ста тысяч операторов дронов, заявили в Росавиации
России на первоначальном этапе реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" необходимо как минимум 100 тысяч операторов дронов из расчета... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:34
2023-08-05T14:54
экономика
технологии
россия
новосибирск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. России на первоначальном этапе реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" необходимо как минимум 100 тысяч операторов дронов из расчета – один оператор на один зарегистрированный дрон, сообщил журналистам в субботу на "Архипелаге 2023" в Новосибирске замглавы Росавиации Андрей Добряков. "Это очень интересный новый сектор экономики, здесь все новое. По примерным прикидкам, уже более 100 тысяч только зарегистрированных Росавиацией дронов. Соответственно, мы считаем, что в настоящий момент надо смотреть один к одному – вот уже 100 тысяч операторов нам требуется. Если они все будут взлетать одномоментно 100 тысяч, то нужно 100 тысяч человек. Это на этот год для того, чтобы как раз стартовал нацпроект", - сказал он. Добряков отметил, что часть национального проекта будет посвящена подготовке кадров, в том числе будут дополнительные исследовательские работы, в рамках которых будет определяться, сколько необходимо операторов на какое количество дронов, какие типы дронов потребуются, какие будут без операторов. "Но сейчас мы рассматриваем один к одному", - сказал он. Говоря о перспективах наращивания парка беспилотников в России замглавы Росавиации отметил, что прогноз "огромнейший" и по данным Минпромторга РФ, к 2030 году парк беспилотников будет пополняться более чем на 100 тысяч дронов в год. "Принципиальных возражений для того, чтобы запустить наш национальный проект (нацпроект "Беспилотные авиационные системы" - ред.) нет. Конечно же, будут шероховатости, мы их ожидаем, смотрим, проводим сессии, где в какой-то момент может что-то пойти не так. Что-то будет обязательно дорабатываться, но, по-моему мнению и мнению экспертного сообщества, ничего нам не мешает, чтобы запуститься", - сказал он о планах по началу работы в РФ нового нацпроекта.
https://ria.ru/20230805/bespilotniki-1888350867.html
https://ria.ru/20230628/bespilotniki-1880863616.html
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экономика, технологии, россия, новосибирск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Новосибирск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
России нужно не меньше ста тысяч операторов дронов, заявили в Росавиации

Замглавы Росавиации Добряков: на этот год России нужно минимум сто тысяч операторов дронов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация"
Стенд Федерального агентства воздушного транспорта Росавиация - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация". Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. России на первоначальном этапе реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" необходимо как минимум 100 тысяч операторов дронов из расчета – один оператор на один зарегистрированный дрон, сообщил журналистам в субботу на "Архипелаге 2023" в Новосибирске замглавы Росавиации Андрей Добряков.
«
"Это очень интересный новый сектор экономики, здесь все новое. По примерным прикидкам, уже более 100 тысяч только зарегистрированных Росавиацией дронов. Соответственно, мы считаем, что в настоящий момент надо смотреть один к одному – вот уже 100 тысяч операторов нам требуется. Если они все будут взлетать одномоментно 100 тысяч, то нужно 100 тысяч человек. Это на этот год для того, чтобы как раз стартовал нацпроект", - сказал он.
Стенд федерального агентства воздушного транспорта - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Добряков отметил, что часть национального проекта будет посвящена подготовке кадров, в том числе будут дополнительные исследовательские работы, в рамках которых будет определяться, сколько необходимо операторов на какое количество дронов, какие типы дронов потребуются, какие будут без операторов. "Но сейчас мы рассматриваем один к одному", - сказал он.
Говоря о перспективах наращивания парка беспилотников в России замглавы Росавиации отметил, что прогноз "огромнейший" и по данным Минпромторга РФ, к 2030 году парк беспилотников будет пополняться более чем на 100 тысяч дронов в год.
«
"Принципиальных возражений для того, чтобы запустить наш национальный проект (нацпроект "Беспилотные авиационные системы" - ред.) нет. Конечно же, будут шероховатости, мы их ожидаем, смотрим, проводим сессии, где в какой-то момент может что-то пойти не так. Что-то будет обязательно дорабатываться, но, по-моему мнению и мнению экспертного сообщества, ничего нам не мешает, чтобы запуститься", - сказал он о планах по началу работы в РФ нового нацпроекта.
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ЭкономикаТехнологииРоссияНовосибирскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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