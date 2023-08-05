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В севастопольской морской зоне уничтожили надводный дрон - РИА Новости, 05.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 05.08.2023 (обновлено: 15:35 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/dron-1888348951.html
В севастопольской морской зоне уничтожили надводный дрон
В севастопольской морской зоне уничтожили надводный дрон - РИА Новости, 05.08.2023
В севастопольской морской зоне уничтожили надводный дрон
Российские военные уничтожили дрон, обнаруженный ранее неподалеку от Севастополя, сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:34
2023-08-05T15:35
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
происшествия
черное море
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили дрон, обнаруженный ранее неподалеку от Севастополя, сообщил глава региона Михаил Развожаев."Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что все ограничения на передвижение водного транспорта сняты.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, а также военные аэродромы. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230805/tanker-1888309538.html
севастополь
черное море
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, черное море, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия, Черное море, Республика Крым
В севастопольской морской зоне уничтожили надводный дрон

Губернатор Севастополя Развожаев: надводный дрон уничтожили на большом отдалении от берега

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПротиводиверсионный катер "Павел Силаев" Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте
Противодиверсионный катер Павел Силаев Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Противодиверсионный катер "Павел Силаев" Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили дрон, обнаруженный ранее неподалеку от Севастополя, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
«
"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что все ограничения на передвижение водного транспорта сняты.
ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, а также военные аэродромы. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.
В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
Танкер - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияЧерное мореРеспублика Крым
 
 
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