В севастопольской морской зоне уничтожили надводный дрон
Губернатор Севастополя Развожаев: надводный дрон уничтожили на большом отдалении от берега
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПротиводиверсионный катер "Павел Силаев" Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте
Противодиверсионный катер "Павел Силаев" Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили дрон, обнаруженный ранее неподалеку от Севастополя, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
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"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что все ограничения на передвижение водного транспорта сняты.
ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, а также военные аэродромы. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.
В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.