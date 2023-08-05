https://ria.ru/20230805/dron-1888348951.html

В севастопольской морской зоне уничтожили надводный дрон

В севастопольской морской зоне уничтожили надводный дрон - РИА Новости, 05.08.2023

В севастопольской морской зоне уничтожили надводный дрон

Российские военные уничтожили дрон, обнаруженный ранее неподалеку от Севастополя, сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:34

2023-08-05T14:34

2023-08-05T15:35

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

происшествия

черное море

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили дрон, обнаруженный ранее неподалеку от Севастополя, сообщил глава региона Михаил Развожаев."Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что все ограничения на передвижение водного транспорта сняты.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, а также военные аэродромы. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230805/tanker-1888309538.html

севастополь

черное море

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, михаил развожаев, происшествия, черное море, республика крым