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В России начали производить дрон "Гастелло" - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 05.08.2023 (обновлено: 08:59 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/dron-1888307756.html
В России начали производить дрон "Гастелло"
В России начали производить дрон "Гастелло" - РИА Новости, 05.08.2023
В России начали производить дрон "Гастелло"
В России начали производить дрон-камикадзе "Гастелло", созданный с учетом пожеланий участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T06:05
2023-08-05T08:59
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
беспилотники
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России начали производить дрон-камикадзе "Гастелло", созданный с учетом пожеланий участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости инженер-разработчик. "Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО. В частности, коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц", — сказал собеседник агентства.По его словам, дроны, собирающиеся на новой конвейерной линии, на 30 процентов состоят из комплектующих российского производства, в частности, это карбоновые рамы и корпуса."В ближайшие месяцы количество российских комплектующих в новых ударных FPV-дронах "Гастелло" будет доведено до 95 процентов", — добавил он.Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Коптер назвали в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. В первые дни Великой Отечественной войны экипаж самолета ДБ-3Ф (Ил-4) под его командованием совершал боевой вылет, во время которого должен был нанести удар по скоплению немецкой техники. Гитлеровцы подбили самолет, в результате чего он загорелся, и Гастелло совершил "огненный таран" — направил машину на вражескую колонну. Весь экипаж погиб.
https://ria.ru/20230727/dron-1886512514.html
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безопасность, технологии, россия, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Беспилотники
В России начали производить дрон "Гастелло"

В России производят разработанный с учетом пожеланий участников СВО дрон "Гастелло"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ дистанционно управляет дроном в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ дистанционно управляет дроном в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ дистанционно управляет дроном в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России начали производить дрон-камикадзе "Гастелло", созданный с учетом пожеланий участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости инженер-разработчик.
"Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО. В частности, коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц", — сказал собеседник агентства.
По его словам, дроны, собирающиеся на новой конвейерной линии, на 30 процентов состоят из комплектующих российского производства, в частности, это карбоновые рамы и корпуса.
"В ближайшие месяцы количество российских комплектующих в новых ударных FPV-дронах "Гастелло" будет доведено до 95 процентов", — добавил он.
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Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.
Коптер назвали в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. В первые дни Великой Отечественной войны экипаж самолета ДБ-3Ф (Ил-4) под его командованием совершал боевой вылет, во время которого должен был нанести удар по скоплению немецкой техники. Гитлеровцы подбили самолет, в результате чего он загорелся, и Гастелло совершил "огненный таран" — направил машину на вражескую колонну. Весь экипаж погиб.
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