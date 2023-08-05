https://ria.ru/20230805/deti-1888367553.html

Москалькова призвала СК расследовать выселение детей из лагеря в Турции

Москалькова призвала СК расследовать выселение детей из лагеря в Турции - РИА Новости, 05.08.2023

Москалькова призвала СК расследовать выселение детей из лагеря в Турции

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что обратилась в Следственный комитет по ситуации с детьми,... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T17:08

2023-08-05T17:08

2023-08-05T17:08

туризм

россия

турция

татьяна москалькова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что обратилась в Следственный комитет по ситуации с детьми, которых выселили из лагеря в турецкой Анталье за неуплату отдыха российским туроператором.Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. В генеральном консульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что часть выселенных из отеля российских школьников вылетит в субботу в РФ."Я обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться: как могло случиться, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу? Знаю, что этим вопиющим фактом уже заинтересовался Роспотребнадзор. Надеюсь, что объективное расследование даст ответы на все вопросы", - написала Москалькова.Она выразила сожаление детям, у которых был испорчен летний отдых, и родителям, которым причинили материальный ущерб."Считаю подобное недопустимым", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230804/deti-1888268548.html

https://ria.ru/20230804/lager-1888262537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, турция, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туризм