https://ria.ru/20230805/dekret-1888327602.html
ЛДПР направила в правительство проект об удаленной работе в декрете
ЛДПР направила в правительство проект об удаленной работе в декрете - РИА Новости, 05.08.2023
ЛДПР направила в правительство проект об удаленной работе в декрете
ЛДПР направила в правительство законопроект, который позволит обеспечить женщине в декрете возможность удаленной работы с сохранением всех выплат, сообщил лидер РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T10:58
2023-08-05T10:58
2023-08-05T11:30
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ЛДПР направила в правительство законопроект, который позволит обеспечить женщине в декрете возможность удаленной работы с сохранением всех выплат, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале. "ЛДПР выступает с предложением обеспечить женщине в декрете возможность удалённой работы с сохранением всех выплат и гарантий. Законопроект уже направили в Правительство России", — написал Слуцкий. Он отметил, что такая инициатива поможет матерям сохранить квалификацию, заработать дополнительные средства в семейный бюджет. "Самое главное, предлагаемая мера укрепит уверенность женщин в завтрашнем дне и будет способствовать большему количеству положительных решений о детях", — подчеркнул он. По словам Слуцкого, девушки чаще приходят к материнству в позднем возрасте, опасаясь потерять квалификацию, зарплату, самодостаточность.
https://ria.ru/20230713/relokatsiya-1883843382.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР направила в правительство проект об удаленной работе в декрете
ЛДПР направила в правительство проект об удаленной работе в декрете с сохранением выплат
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
ЛДПР направила в правительство законопроект, который позволит обеспечить женщине в декрете возможность удаленной работы с сохранением всех выплат, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале
.
"ЛДПР выступает с предложением обеспечить женщине в декрете возможность удалённой работы с сохранением всех выплат и гарантий. Законопроект уже направили в Правительство России", — написал Слуцкий.
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Он отметил, что такая инициатива поможет матерям сохранить квалификацию, заработать дополнительные средства в семейный бюджет.
"Самое главное, предлагаемая мера укрепит уверенность женщин в завтрашнем дне и будет способствовать большему количеству положительных решений о детях", — подчеркнул он.
По словам Слуцкого, девушки чаще приходят к материнству в позднем возрасте, опасаясь потерять квалификацию, зарплату, самодостаточность.
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