https://ria.ru/20230805/dekret-1888327602.html

ЛДПР направила в правительство проект об удаленной работе в декрете

ЛДПР направила в правительство проект об удаленной работе в декрете - РИА Новости, 05.08.2023

ЛДПР направила в правительство проект об удаленной работе в декрете

ЛДПР направила в правительство законопроект, который позволит обеспечить женщине в декрете возможность удаленной работы с сохранением всех выплат, сообщил лидер РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T10:58

2023-08-05T10:58

2023-08-05T11:30

общество

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ЛДПР направила в правительство законопроект, который позволит обеспечить женщине в декрете возможность удаленной работы с сохранением всех выплат, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале. "ЛДПР выступает с предложением обеспечить женщине в декрете возможность удалённой работы с сохранением всех выплат и гарантий. Законопроект уже направили в Правительство России", — написал Слуцкий. Он отметил, что такая инициатива поможет матерям сохранить квалификацию, заработать дополнительные средства в семейный бюджет. "Самое главное, предлагаемая мера укрепит уверенность женщин в завтрашнем дне и будет способствовать большему количеству положительных решений о детях", — подчеркнул он. По словам Слуцкого, девушки чаще приходят к материнству в позднем возрасте, опасаясь потерять квалификацию, зарплату, самодостаточность.

https://ria.ru/20230713/relokatsiya-1883843382.html

https://ria.ru/20230327/beremennost-1861049746.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, леонид слуцкий (политик), лдпр